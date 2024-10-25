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Довбик оценил свой гол и победу Ромы над Динамо
"Волки" одержали минимальную победу над киевлянами
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик поделился впечатлениями от победы над "Динамо" (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги Европы.
Украинец стал единственным автором гола в этой игре, реализовав пенальти.
"Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться", - написал Артем на своей странице в Instagram.
Ранее стала известна оценка Довбика за матч против "Динамо".
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