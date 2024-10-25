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Довбик оценил свой гол и победу Ромы над Динамо

Лига Европы

"Волки" одержали минимальную победу над киевлянами

Довбик оценил свой гол и победу Ромы над Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик поделился впечатлениями от победы над "Динамо" (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги Европы.

Украинец стал единственным автором гола в этой игре, реализовав пенальти.

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"Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться", - написал Артем на своей странице в Instagram.

Ранее стала известна оценка Довбика за матч против "Динамо".

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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