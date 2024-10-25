Моуринью о своем удалении в матче против МЮ: После финала Севилья - Рома здесь нечего делать

Вчера в Стамбуле "Фенербахче" сыграл вничью с "МЮ" со счетом 1:1. Однако, этот поединок запомнится эпизодом с красной карточкой для Жозе Моуринью. Главный рефери Клеман Тюрпен удалил с поля португальского тренера из-за эмоционального жестикулирования и криков на арбитров, поскольку они не назначили пенальти в ворота гостей. На послематчевой пресс-конференции Жозе Моуринью заявил, что не будет оспаривать это решение, потому что тогда он проведет на трибунах гораздо больше матчей.

"Если я подам апелляцию, то получу шесть месяцев. После финала "Севилья" - "Рома" здесь нечего делать. Поэтому будущее лучше без еврокубков, чтобы я не расстраивался. Лучшее, что я могу сделать, когда покину "Фенер", - это перейти в клуб, который не играет в соревнованиях УЕФА. Так что клуб из нижней части Англии, которому нужен тренер через два года, я готов уйти. Арбитр сказал мне что-то невероятное. Он сказал, что одновременно видел действия в штрафной и мое поведение на боковой линии. Я поздравляю его, потому что он абсолютно невероятен. Во время игры, на скорости 100 миль в час, он одним глазом смотрел на ситуацию с пенальти, а другим - на мое поведение на скамейке запасных. Вот почему он является одним из лучших арбитров в мире. Я знаю, что вы [СМИ] скажете, что "Манчестер Юнайтед" играл плохо. Но почему у них не было голевых моментов, почему они были недостаточно хороши? Мои игроки заслуживают похвалы за эту игру. Они пройдут квалификацию. Для них это положительный момент. Здесь тяжело играть. С "Порту" так же. Я думаю, что они хорошо выступили. Если они выиграют следующий матч, у них будет шесть. Очко для них - это положительный момент", - цитирует Моуринью BBC.

Добавим, что после трех туров в Лиге Европы "Фенербахче" занимает 14-е место, имея в своем активе 5 очков.