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Правый защитник под нападающим?! Мазрауи объяснил решение тен Хага поставить его на позиции десятки

Лига Европы
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Марокканец не чувствовал себя там лишним

Правый защитник под нападающим?! Мазрауи объяснил решение тен Хага поставить его на позиции десятки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Лиге Европы "МЮ" в третий раз подряд сыграл вничью, где на этот раз он поделил очки с "Фенербахче" (1:1). Определенное удивление могло вызвать у болельщиков появление Мазрауи на позиции десятого номера. Впрочем, 26-летний правый защитник после поединка отметил, что эта позиция не является новой для него еще со времен выступлений за "Аякс".

"Да, я был полузащитником, а затем, во второй команде, поиграл по одному сезону на каждой позиции. От левого вингера до центрального защитника в следующей игре. Так что я играл везде, и это то, что действительно помогло мне сейчас. Где бы я ни выходил на поле, я чувствую себя комфортно. Я не чувствую: "Что я должен здесь делать?" Я просто знаю, что с этим делать, потому что я уже играл на каждой позиции, и это мне очень помогло", - заявил Нуссаир Мазрауи.

Добавим, что в этом сезоне марокканец провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей.

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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Гресь
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