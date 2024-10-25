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Бальданци - о 1:0 с Динамо: Провели отличный матч и могли забить больше голов

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Хавбек "Ромы" отреагировал на победу своей команды

Бальданци - о 1:0 с Динамо: Провели отличный матч и могли забить больше голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ромы" Томмазо Бальданци поделился своими мыслями после победы над "Динамо" (1:0) в матче третьего раунда Лиги Европы.

"Я думаю, что мы провели отличный матч, мы сыграли хорошо. У нас была возможность забить больше голов, могли завершить игру раньше, еще в первом тайме, даже во втором, поэтому, скажем так, мы справились хорошо в конце. Но сегодня, на мой взгляд, мы можем быть довольны, потому что нам нужны были три очка, и мы привезли их домой.

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Мы хорошо двигались, как просил тренер. Думаю, мы могли забить раньше, но то, что нам удалось не пропустить в последние минуты, как это было с "Атлетиком", безусловно, свидетельствует о менталитете, над которым мы работаем.

Мы привезли три очка, я считаю, что это очень важно. Мы еще не выиграли в Европе, но будем наслаждаться этой победой, а уже скоро начнем готовиться к следующему матчу", — сказал Бальданци.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Алина Ерофеева
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