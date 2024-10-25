Всего три очка после трех туров. Тренер МЮ ожидает победы команды в дальнейших матчах еврокубка

Вчера в Стамбуле "МЮ" сыграл вничью с "Фенербахче" со счетом 1:1. У "красных дьяволов" вырисовалась довольно печальная статистика, где в последних семи матчах они одержали лишь одну победу. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на послематчевой пресс-конференции отметил, что его игроки не сумели реализовать все свои возможности, которые помогли бы команде завоевать три очка.

"Это была хорошая игра, две хорошие команды, обе стремились к победе. Мы хотим победить, и когда ты ведешь 1:0 в тяжелой выездной игре, после первого тайма, когда ты контролировал ситуацию, и мы имели несколько хороших моментов, чтобы забить второй гол, а потом ты пропускаешь гол, как мы, это очень плохо. Мы упустили несколько великолепных возможностей, например, когда был блестящий розыгрыш на правом фланге, а затем завершающий пас от Диого [Далота] на Раши [Маркуса Рэшфорда], который не совсем попал в ворота. Это должен был быть гол. Это был сказочный розыгрыш на правом фланге, хорошая игра за линией защиты, а затем откат назад - просто последнего паса не хватило в том моменте, и это жаль, потому что в тот момент, если ты ведешь в счете 2:1, ты выигрываешь игру. Мы должны были выиграть эту игру, но, в конце концов, мы знаем, что здесь тяжелая атмосфера, поэтому мы взяли очко. Таким образом, из двух тяжелых выездных матчей [также против "Порту"] мы взяли два очка, и теперь у нас есть две игры на "Олд Траффорд" [в Лиге Европы]. Мы должны побеждать, если хотим прогрессировать в Европе", - заявил Эрик тен Хаг.

Добавим, что следующий матч "МЮ" проведет в АПЛ 27 октября на выезде против "Вест Хэма".