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Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
"Мне нравится его стиль игры"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы.
— Увидел позитивные изменения в нашей игре. Но есть, конечно, моменты, которые надо улучшать. В последние минут 15 мы отошли в оборону, однако и это можно улучшить.
— Есть ли в составе "Динамо" футболист, которого вы хотели бы видеть в своей команде?
— Мы знаем, что "Динамо" сейчас идет на первом месте в чемпионате Украины и опережает "Шахтер" на много очков. Знаем, что команда забивает много мячей и хорошо играет.
Что же касается вашего вопроса, то я отметил бы Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры, - сказал Юрич на послематчевой пресс-конференции.
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