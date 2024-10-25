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Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо

Лига Европы

"Мне нравится его стиль игры"

Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы.

— Увидел позитивные изменения в нашей игре. Но есть, конечно, моменты, которые надо улучшать. В последние минут 15 мы отошли в оборону, однако и это можно улучшить.

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— Есть ли в составе "Динамо" футболист, которого вы хотели бы видеть в своей команде?

— Мы знаем, что "Динамо" сейчас идет на первом месте в чемпионате Украины и опережает "Шахтер" на много очков. Знаем, что команда забивает много мячей и хорошо играет.

Что же касается вашего вопроса, то я отметил бы Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры, - сказал Юрич на послематчевой пресс-конференции.

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Динамо (Киев) Иван Юрич Рома
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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