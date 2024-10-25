Постекоглу о 1:0 над АЗ: У нас было трое подростков в стартовом составе, ребята, которые не так много играли

Вчера в Лондоне "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "АЗ Алкмар" благодаря единственному голу с пенальти, который реализовал Ришарлисон. Тренер "шпор" активно проводит ротацию в команде, выпуская в Лиге Европы таких игроков как Майки Мур (17 лет), Лукас Бергвалль (18 лет), Арчи Грей (18 лет). На послематчевой пресс-конференции Анге Постекоглу отметил, что вовлеченность молодежи в такие матчи может принести свои плоды, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

"Это не только я даю им игры. Они приносят пользу, они играют хорошо, они развиваются, приобретают уверенность и веру, и это замечательно. Когда вы говорите о двух 18-летних и 17-летнем, это здорово для нас. Если они продолжают вносить свой вклад и развиваться одновременно, не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, это очень обнадеживающий знак. Это нелегко, сделать девять изменений в команде, это нарушает поток и ритм нашего футбола, но ребята по большей части хорошо справились с этим. Мы создали хорошие моменты, нам не хватило хладнокровия в последней трети и пришлось защищаться на контратаках. Также Фрейзер совершил несколько хороших сейвов, что является положительным моментом для нас. У нас было трое подростков в стартовом составе, ребята, которые не так много играли. Нам понадобится этот состав, у нас тяжелая программа, и одержать третью победу - это положительный момент", - подчеркнул Анге Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет 27 октября на выезде против "Кристал Пэлас".