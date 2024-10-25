  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Ромы: Ожидали, что против Динамо придется немного помучиться в обороне
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ромы: Ожидали, что против Динамо придется немного помучиться в обороне

Лига Европы

Комментарий игрока "волков"

Защитник Ромы: Ожидали, что против Динамо придется немного помучиться в обороне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ромы" Эван Ндика прокомментировал минимальную победу над "Динамо" в третьем туре Лиге Европы.

- Ожидали ли вы, что против такой команды, как киевское "Динамо", придется немного помучиться в обороне?

- Конечно. Это европейский турнир, мы не можем ожидать, что будем выигрывать каждую игру 2:0 или 3:0. Это сложно, все матчи сложные.

Это был мой первый поединок в качестве капитана "Ромы". Я очень счастлив, мне очень приятно.

- Может ли эта победа стать первым шагом на пути к новому курсу?

- Да, я уверен, что это первый шаг, мы хотим побеждать, - сказал француз.

По теме
yellow-arrow
Кузнецов: Михавко нужно вызвать на разговор и щелкнуть по носу. Такой фол - детская ошибка
yellow-arrow
Во время поединка с Фенербахче вингер Манчестер Юнайтед получил травму
yellow-arrow
Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
Лига Европы Динамо (Киев) Рома Эван Ндика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости