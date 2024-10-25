Защитник Ромы: Ожидали, что против Динамо придется немного помучиться в обороне

Защитник "Ромы" Эван Ндика прокомментировал минимальную победу над "Динамо" в третьем туре Лиге Европы.

- Ожидали ли вы, что против такой команды, как киевское "Динамо", придется немного помучиться в обороне?

- Конечно. Это европейский турнир, мы не можем ожидать, что будем выигрывать каждую игру 2:0 или 3:0. Это сложно, все матчи сложные.

Это был мой первый поединок в качестве капитана "Ромы". Я очень счастлив, мне очень приятно.

- Может ли эта победа стать первым шагом на пути к новому курсу?

- Да, я уверен, что это первый шаг, мы хотим побеждать, - сказал француз.