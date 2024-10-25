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Защитник Ромы: Ожидали, что против Динамо придется немного помучиться в обороне
Комментарий игрока "волков"
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Эван Ндика прокомментировал минимальную победу над "Динамо" в третьем туре Лиге Европы.
- Ожидали ли вы, что против такой команды, как киевское "Динамо", придется немного помучиться в обороне?
- Конечно. Это европейский турнир, мы не можем ожидать, что будем выигрывать каждую игру 2:0 или 3:0. Это сложно, все матчи сложные.
Это был мой первый поединок в качестве капитана "Ромы". Я очень счастлив, мне очень приятно.
- Может ли эта победа стать первым шагом на пути к новому курсу?
- Да, я уверен, что это первый шаг, мы хотим побеждать, - сказал француз.
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