Кузнецов: Михавко нужно вызвать на разговор и щелкнуть по носу. Такой фол - детская ошибка

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов прокомментировал поражение киевлян от "Ромы" (0:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

- Понятно, что все мысли "Динамо" были о предстоящем матче с "Шахтером", что и стало причиной ротации. Никогда ранее "Динамо" под руководством Александра Шовковского не играло в три центральных защитника, и если бы вышло против этой экспериментальной "Ромы" основой, то и о результате хорошем могло бы мечтать. Но все видели, на что была сделана ставка. Кстати, в этой игре подтвердилась мысль, что "Динамо" в текущем сезоне не имеет двух равноценных составов для выступления на евроарене. Для чемпионата Украины - да, имеет, однако, не более этого.

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- Необходимость ротации заставила Шовковского выбрать схему в три центральных защитника?

- Конечно, потому что была надежда, и даже задача - много не пропустить от "Ромы". Фактически, в защите получилось играть восемь футболистов. Понятно, что это была перестраховка, и надежда на успешную контратаку.

- Судьбу матча решил один гол, который вызвала ошибка Тараса Михавко...

- Это элементарная расхлябанность. До этого Михавко слышал в свой адрес немало хороших слов, немало комплиментов. Но то, что произошло в поединке с "Ромой" спускать нельзя... Михавко нужно вызвать на разговор и, образно говоря, щелкнуть по носу. Такой фол - это детская ошибка, за которую будут ругать и в команде U-19. Раньше промахи Михавка списывали на молодость, однако сейчас его фол привел к поражению в Лиге Европы... Но Тараса не отправят в запас, и против "Шахтера" он сыграет.

- На острие атаки вышел Герреро, который, вроде бы, неплохо сыграл, особенно в первом тайме.

- От него я ждал большего. Да, он старался, цеплялся за мяч, мог забить, однако, в "Заре" Герреро играл лучше. Надеялись, что он станет основным форвардом, но, пока что, Герреро - футболист для ротации. Известно, что он - парень с характером, и в его карьере было такое, что и в драку с тренерами бросался, когда был недоволен заменой. Поэтому, ждем от этого легионера большего.

- Как вам игра Артема Довбика?

- Он исповедует свою игру. И он зависим от хороших передач партнеров по команде. Я уверен, если бы с первых минут за "Рому" играл Дибала, то Довбик имел бы гораздо больше голевых моментов у ворот "Динамо". Одному ему против трех центрбеков "Динамо" сложно было играть. И сравните с тем, какие преимущества во втором тайме получил Шомуродов, которому ассистировал Дибала...

- Замены, сделанные Шовковским, усилили игру "Динамо"?

- Да, в лучшую сторону. И Ванат много и хорошо открывался, и угловые за штрафными у "Динамо" появились. Думаю, так и планировалось до стартового свистка - надежно отыграть первые 60 минут, а потом выходят основные исполнители, и команда пробует достичь какого-то положительного результата.

Конечно, обидно пропускать такой гол, однако, я не сомневаюсь, что 90 процентов из опрошенных болельщиков и специалистов до матча сказали бы, что рискуем проиграть "Роме" со счетом 0:7, а получилось в итоге - 0:1... Мы вышли отбиваться и один раз грубо ошиблись. И все также понимают, что этот соперник - итальянская команда, которая, как правило, один забивает и уходит в оборону. Было бы невероятным, если бы "Динамо" при таком сюжете рассчитывало бы на победу, - поделился Кузнецов.