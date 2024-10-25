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Вингер Манчестер Юнайтед получил травму во время поединка с Фенербахче
Игрок покинул поле на носилках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антони в этом сезоне очень редко появляется на поле. Так произошло и во вчерашнем матче с "Фенербахче", где бразилец на 73-й минуте встречи заменил Рашфорда. Впрочем, 24-летний вингер не сумел доиграть до конца этот матч, поскольку он почувствовал острую боль на левой ноге и игрока вынесли с поля на носилках. Для Эрика тен Хага это тяжелая потеря, потому что в лазарете в "МЮ" также находятся Лени Йоро, Тайрелл Маласия, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Мейсон Маунт и Кобби Майну.
"Ему [Антони] очень не повезло. Я испытываю настоящее сочувствие к нему, когда он так тяжело работал на тренировках. Его тренировки были настолько хорошими, что он заслуживал того, чтобы выйти на поле. Когда тебе приходится так быстро выходить из игры, это очень грустно видеть. Надеюсь, все не так уж и плохо, мы должны подождать 24 часа, чтобы узнать, какой будет оценка", - заявил Эрик тен Хаг.
Добавим, что в этом сезоне Антони сыграл лишь пять матчей и отметился одним забитым мячом.
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