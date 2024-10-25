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Коллектив Моуринью отбирает очки у манкунианцев. Фенербахче - МЮ 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

"Красные дьяволы" никак не могут выиграть

Коллектив Моуринью отбирает очки у манкунианцев. Фенербахче - МЮ 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" расписал мировую ничью на выезде с "Фенербахче" в третьем туре Лиги Европы.

На гол Кристиана Эриксена в первом тайме подопечные Жозе Моуринью ответили забитым мячом Юссефа Эн-Несири.

Теперь в турнирной таблице на счету турок стало 5 очков, у "МЮ" - 3.

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Эн-Несири, 49 — Эриксен, 15

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Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Манчестер Юнайтед
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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