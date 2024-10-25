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Кардаш: Динамо в последний момент чего-то не хватало
У киевлян были полумоменты
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Василий Кардаш прокомментировал игру киевлян против "Ромы", которая завершилась поражением "бело-синих" 0:1.
"Динамовцы удивили стартовым составом, ведь целая группа ведущих исполнителей была среди запасных. Вероятно, что руководитель киевлян Александр Шовковский не забывал, что 27 октября его подопечные будут играть в УПЛ с "Шахтером" и поэтому сделал такой выбор.
Во-вторых, необычной и была тактическая схема взятая гостями на вооружение 3-5-2. Кстати, в последнем туре – с "Оболонью" динамовцы в конце поединка уже действовали с тремя центральными защитниками, поэтому тренерский штаб уже заранее готовил план на игру в Риме.Читайте такжеКузнецов: Михавко нужно вызвать на разговор и щелкнуть по носу. Такой фол - детская ошибка
Что касается собственно противостояния, то хозяева больше наиграли на победу. Обидно, что гости пропустили после, как говорят, необязательного нарушения правил, что привело к назначению пенальти. Киевлянам не откажешь в старательности, были полумоменты, но голевую "засуху" прервать не удалось. В последний момент всегда чего-то не хватало", - отметил Кардаш для Sport.ua.
Киевляне потерпели уже третье поражение подряд. В следующем туре динамовцы сыграют с "Ференцварошем". Матч состоится 7 ноября.
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