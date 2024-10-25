"Он не топ-нападающий, но для Динамо – это неплохое приобретение". Эксперт выделил игрока киявлян в матче с Ромой

Известный в прошлом тренер, а ныне футбольный эксперт Александр Севидов эксклюзивно для UA-Футбол поделился мнением о матче 3-го тура Лиги Европы "Рома" - "Динамо", который закончился поражением киевлян со счетом 0:1.

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- Ради матча чемпионата Украины с "Шахтером"наставник "Динамо"Шовковский принес в жертву игру с "Ромой", в которой и проиграли. Оправдан ли такой шаг?

- Оправдан или нет, мы увидим в воскресенье. В такой же ситуации и "Рома", которая также через два дня играет в чемпионате против "Фиорентины", и тоже главный тренер Юрич не поставил некоторых игрок основы. Это выбор Шовковского, и наверняка он был продуман – выпустить резервистов. Анализировать эту игру крайне сложно. Один момент у Тымчика в первом тайме, и приближенный шанс забить у Герреро. Вот и все за всю игру. Можно сказать эти два момента были созданы спонтанно. Если откровенно, мне футбол не понравился. Медленный, без агрессии. "Рома"ничем не удивила. Довбика впереди почти не было видно, где-то цеплялся за мяч, старался правильно открываться, но без остроты. "Динамо"тяжело оценивать, в связи с тем, что вышли не основные футболисты, ничего не показавшие. Единственное – Шовковский поменял схему, играя в три центральных защитника, насытив середину поля, тем самим не давая создавать голевые моменты сопернику. И по большому счету, хозяева мало что создали.

- Только в конце поединка у Шамуродова был убойный момент увеличить счет. В таких случаях у вратаря только и спросить: в какой угол можно забивать?

- Это было уже в конце, когда "динамовцы"начали раскрываться, играя с мыслями, что нет разницы, с какой проигрывать – 0:1 или 0:2. Игра в Риме была похоже на игру в Лондоне "Шахтера"против "Арсенала". Англичане после забитого мяча начали играть вразвалочку, не напрягаясь, это же мы увидели и у "Ромы". Футбол получился не очень зрелишным. "Динамо"еще можно понять, играли полурезервным составом, а вот хозяева почти при полном стадионе показали примитивный перформанс. Это не лучший уровень команд Лиги Европы. Значит, обе команды поставили ставки на внутренние чемпионаты. Неубедительная игра с обеих сторон.

- Пропущенный мяч с пенальти. Непонятные действия Михавко. Зачем нужно было "привозить"пенальти? Атака не была опасной, ибо соперник, войдя в штрафную, натыкался бы на двух игроков "Динамо", не имея пространства для маневра.

- Это все от молодости и неопытности. Поиграл позицию, не подумал, схватил соперника за футболку, и пенальти. Не раз говорил – мы обороняемся не умением, а количеством, которое к сожалению, не переходит в качество.

- С такой блеклой "Ромой"можно было бы рассчитывать на позитивный результат?

- Возможно. Есть некоторые варианты. "Рома"наверняка изучила "Динамо", могла настроиться на оппонента по-серьезному и выиграть с более крупным счетом. Может где-то произошла недооценка, когда увидели ослабленный состав киевлян, и по ходу игры не смогли перестроиться.

- Кого можно выделить в составе "Динамо"?

- По первому тайму – Герреро. И момент имел забить, и классную передачу сделал на Тымчика. Цеплялся за мячи, навязывал борьбу защитникам. Может он не топ-нападающий, но для "Динамо"- это неплохое приобретение.