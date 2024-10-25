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Шаран: Для Динамо важнее чемпионство в УПЛ

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Тренер считает результат матча киевлян с "Ромой" справедливым

Шаран: Для Динамо важнее чемпионство в УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший форвард "Динамо" и экс-наставник "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение киевлян от "Ромы" (0:1) в матче третьего тура основного этапа Лиги Европы.

"Результат в матче справедливый. Я считаю, что "Динамо" готовится к "Шахтеру" и оказывается, что главная их цель - это вернуть себе чемпионство в УПЛ.

Я был очень удивлен по составу, в частности из-за схемы, потому что киевляне никогда не играли при таком расположении игроков. В защите играли надежно, играли неплохо, но и "Рома" ничего не создала.

Повторюсь, я считаю, что руководство приняло решение оставить все силы на "Шахтер", чтобы обыграть их в воскресенье", - сказал Шаран для Футбол 2.0.

Матч 11-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 27 октября и начнется в 18:00.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Алина Ерофеева
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