Шаран: Для Динамо важнее чемпионство в УПЛ

Бывший форвард "Динамо" и экс-наставник "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение киевлян от "Ромы" (0:1) в матче третьего тура основного этапа Лиги Европы.

"Результат в матче справедливый. Я считаю, что "Динамо" готовится к "Шахтеру" и оказывается, что главная их цель - это вернуть себе чемпионство в УПЛ.

Я был очень удивлен по составу, в частности из-за схемы, потому что киевляне никогда не играли при таком расположении игроков. В защите играли надежно, играли неплохо, но и "Рома" ничего не создала.

Повторюсь, я считаю, что руководство приняло решение оставить все силы на "Шахтер", чтобы обыграть их в воскресенье", - сказал Шаран для Футбол 2.0.