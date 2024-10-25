Разобраться с приоритетами. Акценты зрителя на игре Ромы с Динамо

Как и в недавнем случае с “Шахтером”, сравнивать игру в Риме имеет смысл только с предыдущими матчами “Динамо” в Лиге Европы. Проиграно было все, но, как говорил герой известного старого фильма, это вам не это. И дело отнюдь не в том, что на этот раз меньше пропустили. Как говорил персонаж другого фильма, дело в следующем.

Если судить по текущему рейтингу Серии А, то этот соперник был из той же средней весовой категории, что и “Лацио”. Везет нам нынче на итальянские клубы, но все они таки средней руки. А вот Лигу Европы “Рома”, в отличие от земляков, начала ни шатко, ни валко. И первую победу смогла отпраздновать лишь над нами убогими.

Однако куда важнее оказалось то, что команда Шовковского вышла на римский поединок далеко не в сильнейшем составе. Ее коучу пришлось разбираться с приоритетами, сделав выбор в пользу встречи с историческим конкурентом за путевку в ЛЧ. Ведь в следующем сезоне от Украины за право играть в ней поспорит лишь один.

Глупо было бы осуждать тренера. На старте Лиги Европы нам четко и недвусмысленно указали наше сегодняшнее в ней место. И это, мягко выражаясь, далеко не самое почетное место. С другой же стороны, речь идет о перспективах участия в куда более выгодном для клуба соревновании. Пусть они и, мягко выражаясь, довольно туманны.

Не могу назвать матч зрелищным, хотя до перерыва он свою норму голевых моментов, можно сказать, выбрал. Впрочем, обоюдная вспышка активности соперников имела место лишь после того как в середине тайма был открыт счет с пенальти. А во второй половине игры команды лишь однажды обменялись угрозами, уже ближе к концовке.

Если сравнивать, то действо с участием “Хоффенхайма” было примерно такого же среднего качества. С “Лацио” было вдвое веселее, правда не нам.

“Динамо” могло уйти от поражения в третий и последний раз на 76-й минуте, когда в створ ворот не попал Михайленко. У “Ромы” возможностей забить было никак не больше, и, на мой взгляд, по увиденному на поле, тут стояли классические 1:1. В этом смысле, вчера мы наблюдали лучший из поединков наших клубов нынешней осенью.

(Если говорить именно о киевлянах в ЛЕ, то предыдущие два раза они проигрывали практически еще в первом тайме).

Впервые можно утверждать, что наши не заслуживали поражения - это факт. А проиграли, по факту, лишь из-за того что Михавко уж очень полюбились трусы Бальданци. Бывает. К слову, именно последний, блеснувший дважды за пару минут, более-менее запомнился в составе “Ромы”.

Так же, как у нас - Герреро и Тымчик, на пару соорудившие два подряд голевых шанса в течение шести минут. И, если по большому счету, то больше говорить как о личностях здесь не о ком. Да и эти трое, как видите, с натяжкой и лишь в краткие отрезки матча. Довбик? Ну, забил с “точки” победный мяч. Как бы и все.

Справедливости ради, очень было похоже на то, что вскоре после перерыва “Динамо” могло остаться в меньшинстве, но второй желтый “горчичник” не был прописан Рубчинскому нидерландским доктором с турецкой фамилией. А это существенно осложнило бы нам задачу. Впрочем, наш второй тайм ударным и так не назовешь.

Уж если что и разочаровало, так это то, что вышедшие в последние полчаса игроки основы, они же сборники никак не повлияли на игру киевлян в атаке. Я бы даже сказал, что она не только не обострилась, но и притупилась. Это жирный минус.

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И все же, как я вам назойливо талдычу в последнее время, все познается в сравнении. Этот поединок стал лучшим из шести, проведенных нашими клубами в регулярных турнирах евросезона. Хотя бы потому, что он действительно выглядел поединком.

И тут проблемы бледнолицых вождя не то, что не волнуют - ему смешно о них слышать. Если уж кто и пожертвовал матчем, то вряд ли речь идет о “Роме”. Поглядим, поможет ли это “Динамо” в столь важной для него игре с “”Шахтером”. Широкая ротация Шовковского в Лиге Европы добавляет нам интереса в ожидании Класичного.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine