Вишняк: Рома не была готова к тому, чтобы взламывать такую оборону Динамо

Известный украинский тренер Ярослав Вишняк оценил выступление игроков "Динамо" в проигранном матче с "Ромой" (0:1) в Лиге Европы.

- Насколько вас удивил стартовый состав "Динамо" в этом матче? Шовковский решил поберечь лидеров на матч с "Шахтером", который состоится уже в воскресенье?

- Думаю, вы правы. И "Рома", и "Динамо" выходили на очный поединок, оглядываясь на свои следующие матчи в чемпионате 27 октября. У римлян это непростая выездная игра с "Фиорентиной" в Серии А, ну а у "Динамо" - Классическое. Думаю, тренеры держали это в голове. Однако, думаю, что решение изменить схему и провести ротацию было принято не только из-за следующих матчей команд.

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- Что именно вы имеете в виду?

- "Рома" - это вертикальный коллектив, который играет длинными передачами. Тройка опорных полузащитников подбирают эти мячи и разгоняют атаки. Поэтому решение Шовковского, отразить эту схему и самим сыграть в три центральных защитника, было правильным. Это позволило нивелировать качества Довбика. Попов по большому счету переигрывал Артема, в силовой борьбе не уступал.

В целом "Рома" не была готова к тому, чтобы взламывать такую оборону "Динамо". Другое дело, что у киевлян не получалось переходить из обороны в атаку. Было мало контригры. Если бы динамовцы имели в своем составе своего Довбика, то эта схема могла бы принести большие плоды.

- И Шовковский не боится доверять игрокам, которые в основном начинают со скамейки запасных, и выпускает их на такой статусный поединок против "Ромы" на "Стадио Олимпико".

- Александр Владимирович не просто так говорит, что рассчитывает на всех игроков и имеет к ним доверие. Он подтверждает свои слова действиями. Это существенный плюс для микроклимата. После таких моментов коллектив только укрепляется, ведь максимальное количество игроков чувствует себя уверенно, поскольку имеют игровую практику в чемпионате и Лиге Европы.

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- "Динамо" довольно организованно выглядело с "Ромой", однако снова уступает в еврокубковом матче. Три матча в Лиге Европы - 0 забитых голов, 0 набранных очков. Какова причина таких неутешительных результатов динамовцев?

- Сложно абстрагироваться от того, что у нас в стране идет война. Это накладывает отпечаток на ребят. Также постоянные переезды, которые утомляют и забирают силы. Думаю, им необходима поддержка.

Команда в "Динамо" достаточно молодая, игроки получают ценный опыт и в будущем смогут конкурировать. Решение Шовковского изменить схему свидетельствует о тактической гибкости команды. Прогрессирует тренер, прогрессируют игроки - это однозначно. Это дает надежду на лучшее будущее.

- Следующие два тура в Лиге Европы для "Динамо" можно назвать ключевыми, ведь с "Ференцварошем" и "Викторией" (Плзень) команда Шовковского имеет больше шансов набрать зачетные баллы.

- В целом да, но будет очень непросто. "Виктория" играет в очень атлетичный футбол, они просто "выносят", удачно играют на стандартных положениях, которые мы недооцениваем. Сборная Чехии сейчас в неплохой форме и чешские клубы выглядят довольно мощно.

Поэтому когда говорят, что команду из чемпионата Чехии мы должны обыгрывать - хорошо, но надо не проиграть борьбу, как минимум. Думаю, что против "Виктории" динамовцы снова могут сыграть в тройку центральных защитников, чтобы не уступать в единоборствах. Но в целом "Динамо" ждут ровные тяжелые поединки, где можно выиграть, проиграть и сыграть вничью. Я бы не рассчитывал на то, что дальше будет легче.

- Кто вам понравился среди игроков "Динамо", вышедших на поле со скамейки запасных?

- Мне вообще понравились все игроки, которые вышли на замену. У них присутствовало желание перевернуть ход встречи. Кабаев был активным, добавил скорости и игры на атаку. Шапаренко в центре поля добавил качества, Бражко боролся и подбирал нейтральные мячи.

Их замены помогли подвинуть игру на чужую половину поля, где можно было зацепиться и создать моменты. Самое главное, что сейчас "Динамо" - это настоящая команда, которая стремилась победить и полностью отдавалась игре, - сказал Вишняк.