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Хватило и резервистов. Тоттенхэм - АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Европы

И основных игроков поберегли, и три очка заработали

Хватило и резервистов. Тоттенхэм - АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" минимально обыграл "АЗ Алкмаар" в третьем туре основного этапа Лиги Европы.

Победу "шпорам" принёс гол Ришарлисона с пенальти.

В турнирной таблице у команды Анте Постекоглу теперь 9 очков, у АЗ - 0.

Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар" - 1:0

Голы: Ришарлисон, 53 (с пенальти)

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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