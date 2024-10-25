Лига Европы
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Хватило и резервистов. Тоттенхэм - АЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
И основных игроков поберегли, и три очка заработали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" минимально обыграл "АЗ Алкмаар" в третьем туре основного этапа Лиги Европы.
Победу "шпорам" принёс гол Ришарлисона с пенальти.
В турнирной таблице у команды Анте Постекоглу теперь 9 очков, у АЗ - 0.
Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар" - 1:0
Голы: Ришарлисон, 53 (с пенальти)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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