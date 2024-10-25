Михалик: Если Динамо победит Шахтер, значит Шовковский оправдано дал отдохнуть основе

Бывший защитник "Динамо" Тарас Михалик прокомментировал поражение киевлян от "Ромы" (0:1) в Лиге Европы.

– Я матч начал смотреть с минуты 20-й. Удивил сначала состав, но, так понимаю, Шовковский решил приберечь основу на "Шахтер" и дать шанс ребятам, которые меньше играют.

В принципе, игра была ничейная. Где-то "Рома" больше мячом владела, но у "Динамо" было несколько моментов. Не увидел, чтобы у "Ромы" было много моментов.

– Решение Шовковского сыграть полурезервом и в три центральных защитника оправдало себя?

– Не готов сказать. Наверное, оправдало бы себя, если бы сыграли вничью. Вышедшие вчера ребята… Не скажу, что "Рома" их разрывала. Единственное, что результат – ноль очков.

Поэтому, оправдано ли, это тренеру виднее. Будем понимать после игры с "Шахтером". Если "Динамо" победит, значит, оправдано. Хотя снова скажу, игра с "Ромой" была ничейной.

– У Тараса Михавко в очередной раз результативная ошибка. О чем это говорит – нехватка опыта или неготовность еще игры за первую команду?

– Не думаю, что он не готов. Разумеется, молодой парень, еще не хватает опыта. Когда я его впервые увидел вживую в игре, когда где-то год назад с "Вересом" играли, то мне он понравился. Не боится ошибаться, играет вперед много, а не поперек и назад.

Возможно, немного на него свалилось сейчас. Возможно, поднаелся где-то. Где-то ошибся, и все сразу: "Вот Михавко". Но Михавко только 19 лет, нужно набраться опыта. Понимаю, что все смотрят на Европу, но и в "Барсе" выходят пацаны в 18 лет, так же ошибаются.

Тарас через это должен пройти и стать сильнее. По игре он мне нравится, как он развивается.

– Далее у "Динамо" важное противостояние с "Шахтером". Какого матча ожидаете?

– Будет интересно через этот шаг Шовковского, дав отдохнуть основным исполнителям. Мы же понимаем, что у "Шахтера" было больше времени на восстановление. Логистика, переезды. Ребята правильно говорят, что сейчас война, и не до логистики, но этого не заберешь, что в пути 20 часов или больше.

– Какой результат для "Динамо" будет положительным, учитывая лидерство в таблице и отрыв от "Шахтера" в шесть очков?

– Здесь тренеру виднее. По таблице ничья — вроде бы и неплохой результат. Но всегда все хотят выиграть. Это дерби, принципиальный соперник.

– Насколько критическим для киевлян будет отсутствие в матче Ярмоленко и Пихаленка?

– Ярмоленко – это опыт, как бы кто ни говорил, что ему уже тяжело. Все равно он даже своим присутствием на поле придает команде уверенность. Сто процентов. Ну и Пихаленок хорошо влился в команду. Поэтому это потеря тоже.

– Какой счет прогнозируете?

– 1:0 победит "Динамо", – сказал Михалик.