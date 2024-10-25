Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущий соперник Динамо обыграл представителя Лиги 1. Ференцварош - Ницца 1:0. Видео гола и обзор матча
Грозный оппонент
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ференцварош" неожиданно обыграл в домашних стенах "Ниццу" в третьем туре Лиги Европы.
Три очка венгерскому клубу принёс автогол защитника гостей Бомбито.
Стоит отметить, что к концу встречи "Ницца" осталась в меньшинстве после удаления Росарио.
7 ноября "Ференцварош" сыграет на выезде против киевского "Динамо".
Будапешт, Групама Арена
"Ференцварош" (Венгрия) – "Ницца" (Франция) 1:0
Гол: Бомбито 15 (аг)
Удаление: Росарио 84 (Ницца)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали
- "Киевляне не были способны создать проблем". Рома – Динамо. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн