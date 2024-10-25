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Будущий соперник Динамо обыграл представителя Лиги 1. Ференцварош - Ницца 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Европы

Грозный оппонент

Будущий соперник Динамо обыграл представителя Лиги 1. Ференцварош - Ницца 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ференцварош" неожиданно обыграл в домашних стенах "Ниццу" в третьем туре Лиги Европы.

Три очка венгерскому клубу принёс автогол защитника гостей Бомбито.

Стоит отметить, что к концу встречи "Ницца" осталась в меньшинстве после удаления Росарио.

7 ноября "Ференцварош" сыграет на выезде против киевского "Динамо".

Будапешт, Групама Арена

"Ференцварош" (Венгрия) – "Ницца" (Франция) 1:0

Гол: Бомбито 15 (аг)

Удаление: Росарио 84 (Ницца)

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Ницца Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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