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Не спасли даже 30 ударов. Лион - Бешикташ 0:1. Видео голов и обзор матча
Тотальное невезение для французской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" уступил "Бешикташу" на своём поле в матче третьего тура Лиги Европы.
Единственный гол забил хавбек турецкого клуба Жедсон Фернандеш.
Стоит отметить, что за всю игру "ткачи" нанесли по воротам соперника 30 ударов.
В турнирной таблице у "Лиона" теперь 6 очков, у "Бешикташа - 3.
Лион. "Групама-Стэдиум"
"Лион" - "Бешикташ" - 0:1
Голы: Ж. Фернандеш, 71
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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