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Не спасли даже 30 ударов. Лион - Бешикташ 0:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Тотальное невезение для французской команды

Не спасли даже 30 ударов. Лион - Бешикташ 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лион" уступил "Бешикташу" на своём поле в матче третьего тура Лиги Европы.

Единственный гол забил хавбек турецкого клуба Жедсон Фернандеш.

Стоит отметить, что за всю игру "ткачи" нанесли по воротам соперника 30 ударов.

В турнирной таблице у "Лиона" теперь 6 очков, у "Бешикташа - 3.

Лион. "Групама-Стэдиум"

"Лион" - "Бешикташ" - 0:1

Голы: Ж. Фернандеш, 71

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Бешикташ (Стамбул) Лига Европы Лион
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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