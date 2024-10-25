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Гецко: Футбол в исполнении Ромы и Динамо располагал ко сну
Экс-форвард сборной Украины раскритиковал команды
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими мыслями относительно матча "Рома" – "Динамо" в 3-м туре Лиги Европы.
– Если откровенно, вчерашний поединок мне не понравился. Невысокие скорости, мало голевых моментов и интересных продолжений. Как говорят в таких случаях, футбол в исполнении "Ромы" и "Динамо" располагал ко сну.
– Возможно это потому, что в стартовых составах, особенно у "Динамо", отсутствовали ключевые исполнители?
– Похоже, что да. Все же, роль легионера "горожан" Дибалы или нашего Шапаренко – определяющая.
– Как бы вы объяснили такой выбор наставника киевлян Александра Шовковского?
– Для динамовцев сейчас на первом плане – поединок с "Шахтером" в УПЛ 27 октября. Поэтому наставник и выставил экспериментальный состав, чтобы сохранить лидерам силы и избежать повреждений. В случае победы в воскресенье киевляне сделают весомую заявку на "золото". А в Лиге Европы еще можно наверстать упущенное.
– Тогда, как вам тактическая схема 3-5-2 во вчерашнем исполнении гостей?
– Шовковский прилагает усилия, чтобы навести порядок в обороне. Игра в три центральных защитника – один из вариантов. Вчера снова оборона гостей была небезгрешна. Как, впрочем, и действия в нападении.
– Действительно, именно грубая ошибка стоппера Тараса Михавко привела к назначению пенальти, который и решил судьбу противостояния.
– Я это объясняю неуравновешенностью молодого защитника. Ему хочется сыграть надежно, а мастерство еще не на должном уровне. Отсюда и два автогола в текущем сезоне, привезенный вчера пенальти. Это проблема роста и обидно, что из-за этого страдает команда.
– С другой стороны защитники киевлян без особых усилий нейтрализовали лидера нападения римлян Артема Довбика, который, если бы не реализованный пенальти, вообще был незаметен на поле.
– Артем был одним из худших на поле, хотя, отнюдь нельзя сказать, что партнеры не играли на него. Но Довбик постоянно оказывался не в нужном месте. Это присуще ему и в матчах за украинскую сборную. Хорошо, что хотя бы не промахивается с 11-метровой отметки.
– После третьего поражения подряд у динамовцев еще есть шансы пробиться в следующий раунд Лиги Европы?
– Они еще есть, но ситуация близка к критической. В следующем туре надо обязательно побеждать "Ференцварош" – сложного оппонента. Здесь уже экспериментальным составом не обойдется, - заявил Гецко.
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