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Онана - после 1:1 с Фенербахче: По крайней мере, мы не проиграли

Лига Европы

В то же время осталось разочарование

Онана - после 1:1 с Фенербахче: По крайней мере, мы не проиграли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана оценил ничью в матче Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1).

"Этот результат - разочарование для меня, болельщиков и клуба. Как игрок "Манчестер Юнайтед" ты обязан стараться победить, что мы и попытались сделать сегодня. По крайней мере, мы не проиграли. Конечно, мы недовольны, но движемся дальше.

Мы больше контролировали игру во втором тайме. В футболе иногда бывает фактор случайности. Нам пришлось проявить характер после гола соперника. Мы были лучше.

Мой сейв после ударов Эн-Несири? Самое главное — это победа команды. Всегда приятно делать такие сейвы, но... мы — "Манчестер Юнайтед", а результат нас разочаровал", - цитирует камерунца пресс-служба УЕФА.

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Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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