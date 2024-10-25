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Онана - после 1:1 с Фенербахче: По крайней мере, мы не проиграли
В то же время осталось разочарование
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана оценил ничью в матче Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1).
"Этот результат - разочарование для меня, болельщиков и клуба. Как игрок "Манчестер Юнайтед" ты обязан стараться победить, что мы и попытались сделать сегодня. По крайней мере, мы не проиграли. Конечно, мы недовольны, но движемся дальше.
Мы больше контролировали игру во втором тайме. В футболе иногда бывает фактор случайности. Нам пришлось проявить характер после гола соперника. Мы были лучше.
Мой сейв после ударов Эн-Несири? Самое главное — это победа команды. Всегда приятно делать такие сейвы, но... мы — "Манчестер Юнайтед", а результат нас разочаровал", - цитирует камерунца пресс-служба УЕФА.
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