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Пучков: Не нужно делать выбор между играми чемпионата Украины и матчами Лиги Европы
Проанализировал матч Динамо против Ромы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Днепра", "Черноморца", запорожского "Металлурга", "Николаева" и сборной СССР Сергей Пучков поделился мнениями по поводу матча основного этапа Лиги Европы между итальянской "Ромой" и киевским "Динамо".
Мое мнение таково: не нужно делать выбор между играми чемпионата Украины и матчами Лиги Европы. Я понимаю, что сейчас "динамовцы" готовятся к главному украинскому дерби - поединку с донецким "Шахтером". Однако ответственность за результат и важность поединка с "Ромой" никто не отменял.
В период паузы в чемпионате и неделю назад в очередном туре у столичной команды было достаточно времени для подготовки к еврокубковой игре с итальянцами. И разве вы не знали, что вас ждут игры в режиме через три дня на четвертый? Зачем искать какие-то варианты, менять состав, потом выпускать основных футболистов, пытаясь что-то изменить?
Я считаю, что для восстановления было время, поэтому в Риме нужно было играть тем составом, который считается боевым. Ведь Александр Шовковский все равно выпустил основных игроков. Они 45 минут отстояли, и разве меньше потеряли сил, чтобы попытаться достичь положительного результата?
Лично для меня разделение матчей по степени важности - чемпионат, Кубок или Лига Европы недопустимо. Я подобных вещей не люблю. Есть основной состав - играйте, а потом восстановитесь. У вас же есть прекрасная возможность проводить восстановительные мероприятия, так чего и кого вам бояться?
Что скажете о самой игре?
Кто знает, как сложились бы события в этой встрече, если бы уже в разгар первого тайма не произошла ошибка молодого футболиста Михавко. Он потянул за футболку игрока "Ромы", и Довбик четко реализовал назначенный арбитром пенальти.
А во второй половине матча, когда "Динамо" пыталось изменить ситуацию, Шовковский начал выпускать одного за другим ребят, которые играют в основном составе, то возник вопрос: неужели не могли они сыграть с первых минут?
Поэтому, если вы считаете, что уровень чемпионата Украины слабее Лиги Европы, то ставьте в матчах на внутренней арене тех игроков, которые не являются ключевыми, а в еврокубковых используйте основных. Ведь матчи Лиги Европы идут в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
Напомним, матч в 3-м туре Лиги Европы "Рома" – "Динамо" закончился поражением киевлян со счетом 0:1.
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