Суркис: Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями относительно выступлений команды в Лиге Европы.

- Что делать с отсутствием забитых голов в еврокубках?

- Мы должны сконцентрироваться. У нас есть матчи, в которых мы должны выигрывать.

- Судя по динамике еврокубковых результатов, тенденция положительная - 0:3, 0:2, 0:1, ...?

- Я бы на это не обращал внимания. Мы должны сконцентрироваться, играть на результат и добывать очки не только в клубную копилку, а и рейтинг Украины. Нужно играть с первой до последней минуты. У нас есть ребята, которые могут друг друга заменить. Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела, - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

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Подопечные Александра Шовковского проиграли "Лацио" (0:3), "Хоффенхайму" (0:2) и "Роме" (0:1). Киевляне занимают предпоследнее, 35-е место в таблице Лиги Европы.

После ничьей в Классическом "Динамо" с 26 очками возглавляет таблицу УПЛ, опережая "Александрию" по дополнительным показателям.