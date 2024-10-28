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Суркис: Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела
Киевляне не набрали очков и не забили голов в ЛЕ
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями относительно выступлений команды в Лиге Европы.
- Что делать с отсутствием забитых голов в еврокубках?
- Мы должны сконцентрироваться. У нас есть матчи, в которых мы должны выигрывать.
- Судя по динамике еврокубковых результатов, тенденция положительная - 0:3, 0:2, 0:1, ...?
- Я бы на это не обращал внимания. Мы должны сконцентрироваться, играть на результат и добывать очки не только в клубную копилку, а и рейтинг Украины. Нужно играть с первой до последней минуты. У нас есть ребята, которые могут друг друга заменить. Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела, - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.
Подопечные Александра Шовковского проиграли "Лацио" (0:3), "Хоффенхайму" (0:2) и "Роме" (0:1). Киевляне занимают предпоследнее, 35-е место в таблице Лиги Европы.
После ничьей в Классическом "Динамо" с 26 очками возглавляет таблицу УПЛ, опережая "Александрию" по дополнительным показателям.
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