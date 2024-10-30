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Момент ностальгии. 12-летний Назаренко на поле перед матчем Лиги Европы Днепр – Наполи

Лига Европы

Фото из другой жизни

Момент ностальгии. 12-летний Назаренко на поле перед матчем Лиги Европы Днепр – Наполи

Фото: ФК Полісся

Новина українською

12 лет назад "Днепр" провел свой самый памятный групповой этап в еврокубках. В 3-м туре, 25 октября, команда принимала дома "Наполи". Артем Федецкий открыл счет уже на 2-й минуте, а украинский коллектив выиграл 3:1.

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Среди детей, традиционно выходящих с футболистами перед стартом поединка, был и будущий лидер "Полесья" Александр Назаренко. Рядом с ним – другой воспитанник днепровской академии, полуфиналист юношеского Евро Александр Беляев, выступающий в "Александрии".

Момент ностальгии. 12-летний Назаренко на поле перед матчем Лиги Европы Днепр – Наполи - изображение 1

Напомним, что Назаренко успел поиграть за первую команду "Днепра" во Второй лиге 2016/17.

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Источник:
Дмитро Москаленко
Опубликовал: Александр Симченко
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