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Динамо – Ференцварош. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images
UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем".
В турнирной таблице Лиги Европы для команды Шовковского пока все очень и очень грустно. Три сыгранных матча, 0 очков, 0 забитых голов и 6 пропущенных мячей. У венгров дела обстоят значительно лучше, у них при двух поражениях хотя бы есть одна победа. Тем не менее, "Динамо" обязано побеждать "Ференцварош, чтобы продолжить борьбу в соревновании. Сможет ли украинский гранд добиться успеха? Какой состав выставит тренер "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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