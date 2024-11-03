Экс-защитник Ференцвароша – о матче с Динамо: Пора отыграться за поражение в финале Кубка обладателей Кубков 1975

Бывший защитник "Ференцвароша" Гёзе Мартош, который участвовал в финальном матче Кубка обладателей Кубков в 1975 году против "Динамо", вспомнил то поражение в контексте поединка между двумя командами, который состоится вскоре.

“Пора отыграться за это поражение, поэтому я болею за “Ференцварош” в четверг. Судя по текущим результатам в Лиге Европы, форма "Динамо" не блестящая. Они даже не забили ни одного гола, они не набрали очков в трех матчах, но не будем сильно увлекаться”, – сказал Мартош.

В том финале, который состоялся в мае 1975 года в Базеле, "Динамо" выиграло со счетом 3:0 благодаря дублю Онищенко и голу Блохина. Мартош сыграл в основном составе "Ференцвароша".

С тех пор команды всего раз пересекались на международной арене – в 2020 году. На групповом этапе Лиги чемпионов в Венгрии матч завершился со счетом 2:2, а в Киеве "Динамо" выиграло 1:0 благодаря голу Дениса Попова.

Киевляне встретятся с "Ференцварошем" в Гамбурге 7 ноября.