Неделя еврокубков. Швеция и Кипр все еще давят на Украину, Динамо и Шахтер должны брать очки

Четвертый тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

Третий тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.

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Четвертый тур Лиги Европы разделен на два игровых дня; третий тур Лиги конференций состоится в один игровой день.

Перед предыдущей еврокубковой неделей ожидания были очень угрожающими, ведь была возможность у Швеции и Кипра почти вплотную приблизиться к Украине. Собственно, эта возможность остается до сих пор, но сейчас от украинских команд немного выше ожидания. Ожидания относительно добытых очков.

Ведь, в отличие от предыдущих матчей, когда наши полпреды противостояли представителям топ-5 чемпионатов Европы, сейчас будут противостояния со швейцарцами и венграми. Соперниками, с которыми можно бороться за победу. Идеальный сценарий – две победы, но ведь это будет по принципу "с места в карьер". А если говорить о постепенном улучшении, то для нас за счастье будет даже один забитый мяч, которых от "Динамо" и "Шахтера" в основном раунде еврокубков мы еще не видели.

У конкурентов будут свои шансы. У Сербии – Испания и Швейцария; у Швеции – Турция, Португалия и Греция; у Кипра – Бельгия, Казахстан и Италия.

Очень важно то, что единственные представители Словакии и Хорватии в еврокубках в этом туре будут играть между собой – кто-то из них точно будет с очками (выгоднее болеть за "Слован", потому что "Динамо", кроме конкуренции в Таблице коэффициентов, конкурирует еще с "Шахтером" в рейтинге клубов). Но и мы играем против нашего конкурента (из Венгрии), что дает нам возможность убить двух зайцев: набрать очки для Украины и оставить без баллов конкурента.

Среди конкурентов "Шахтера" (матчи отмечены символом *) в рейтинге клубов (все еще актуальная лазейка в основной этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов) тоже будет лобовое противостояние двух интересных для нас команд – "Олимпиакос" против "Рейнджерса". "Зальцбург" может на этой неделе обойти "Шахтер", но ему для этого нужно побеждать и надеяться на поражение "горняков". Перед ПАОКом и "Копенгагеном" у "Шахтера" есть определенный запас, а соперники в этом туре – точно не проходные.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 05.11.2024

"Слован" (Словакия) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Лига чемпионов. 06.11.2024

"Шахтер" (Украина) 19:45 "Янг Бойз" (Швейцария);

"Янг Бойз" (Швейцария); "Црвена Звзеда" (Сербия) 22:00 "Барселона" (Испания) ;

; "Фейенорд" (Нидерланды) 22:00 "Зальцбург" (Австрия)*.

Лига Европы. 06.11.2024

"Бешикташ" (Турция) 17:30 "Мальме" (Швеция).

Лига Европы. 07.11.2024

"Эльфсборг" (Швеция) 19:45 "Брага" (Португалия) ;

; "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия) *;

*; МЮ (Англия) 22:00 ПАОК (Греция)*;

ПАОК (Греция)*; "Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия).

Лига конференций. 07.11.2024

"Бачка-Топола" (Сербия) 19:45 "Лугано" (Швейцария) ;

; "Гент" (Бельгия) 19:45 "Омония" (Кипр);

"Омония" (Кипр); "Пафос" (Кипр) 19:45 "Астана" (Казахстан) ;

; АПОЭЛ (Кипр) 22:00 "Фиорентина" (Италия) ;

; "Юргорден" (Швеция) 22:00 "Панатинаикос" (Греция) ;

; "Копенгаген" (Дания) 22:00 "Башакшехир" (Турция).

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