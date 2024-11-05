Стала известна бригада арбитров на матч Динамо - Ференцварош

Определилась бригада арбитров на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25 "Динамо" - "Ференцварош".

Главным рефери стал Мохаммед Аль-Хаким из Швеции. На линиях ему будут помогать соотечественники Фредрик Клювер и Робин Вильде. Четвертый судья - Виктор Вольф.

За систему VAR будет отвечать Пол ван Букель, его ассистент - Роб Диперинк. Оба - из Нидерландов.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится в четверг, 7 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".