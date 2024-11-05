  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шаран: Ференцварош - команда примерно одного уровня с Динамо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Ференцварош - команда примерно одного уровня с Динамо

Лига Европы

Известный тренер надеется на победу киевского клуба

Шаран: Ференцварош - команда примерно одного уровня с Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свой прогноз на ближайшие матчи "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Напомним, "горняки" 6-го ноября сыграют против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, а киевляне - 7-го ноября против "Ференцвароша" в Лиге Европы.

"Я назвал "Шахтер" лучшей командой месяца в УПЛ, поэтому пусть доказывают теперь на европейской арене. "Янг Бойз", конечно, сильнее большинства команд УПЛ, но я надеюсь, что "Шахтер“ победит. Если сыграют вничью и не забьют девять из десяти моментов, то можно будет тоже говорить о положительном результате. А о поражении я вообще не хочу думать.

То же самое касается и "Динамо". "Ференцварош" - это команда примерно одного уровня с киевлянами. Хочется увидеть уже победу. Сейчас у "Динамо" одни поражения и ноль забитых мячей в Лиге Европы, и болельщики просто не поймут футболистов и руководство клуба, если мы не победим "Ференцварош", хотя будет не просто", - поделился Шаран.

Читайте такжеUA-Футбол представляет соперника Шахтера: Янг Бойз (Швейцария)

По теме
yellow-arrow
Защитник Динамо восстановился после травмы и отправился с командой на матч Лиги Европы
yellow-arrow
Стала известна бригада арбитров на матч Динамо - Ференцварош
yellow-arrow
Неделя еврокубков. Швеция и Кипр все еще давят на Украину, Динамо и Шахтер должны брать очки
Владимир Шаран Янг Бойз (Берн) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости