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Шаран: Ференцварош - команда примерно одного уровня с Динамо
Известный тренер надеется на победу киевского клуба
fcdynamo.com
Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свой прогноз на ближайшие матчи "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.
Напомним, "горняки" 6-го ноября сыграют против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, а киевляне - 7-го ноября против "Ференцвароша" в Лиге Европы.
"Я назвал "Шахтер" лучшей командой месяца в УПЛ, поэтому пусть доказывают теперь на европейской арене. "Янг Бойз", конечно, сильнее большинства команд УПЛ, но я надеюсь, что "Шахтер“ победит. Если сыграют вничью и не забьют девять из десяти моментов, то можно будет тоже говорить о положительном результате. А о поражении я вообще не хочу думать.
То же самое касается и "Динамо". "Ференцварош" - это команда примерно одного уровня с киевлянами. Хочется увидеть уже победу. Сейчас у "Динамо" одни поражения и ноль забитых мячей в Лиге Европы, и болельщики просто не поймут футболистов и руководство клуба, если мы не победим "Ференцварош", хотя будет не просто", - поделился Шаран.
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