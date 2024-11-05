Шаран: Ференцварош - команда примерно одного уровня с Динамо

Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свой прогноз на ближайшие матчи "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Напомним, "горняки" 6-го ноября сыграют против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, а киевляне - 7-го ноября против "Ференцвароша" в Лиге Европы.

"Я назвал "Шахтер" лучшей командой месяца в УПЛ, поэтому пусть доказывают теперь на европейской арене. "Янг Бойз", конечно, сильнее большинства команд УПЛ, но я надеюсь, что "Шахтер“ победит. Если сыграют вничью и не забьют девять из десяти моментов, то можно будет тоже говорить о положительном результате. А о поражении я вообще не хочу думать.

То же самое касается и "Динамо". "Ференцварош" - это команда примерно одного уровня с киевлянами. Хочется увидеть уже победу. Сейчас у "Динамо" одни поражения и ноль забитых мячей в Лиге Европы, и болельщики просто не поймут футболистов и руководство клуба, если мы не победим "Ференцварош", хотя будет не просто", - поделился Шаран.