Защитник Динамо восстановился после травмы и отправился с командой на матч Лиги Европы

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов отправился вместе с командой в Гамбург на поединок основного раунда Лиги Европы против "Ференцвароша", сообщает ресурс Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, Попов успел восстановиться после травмы, которую он получил в матче 11-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).

Отмечается, что, скорее всего, он будет в заявке команды на предстоящий матч против "Ференцвароша".

Напомним, поединок "Динамо" - "Ференцварош" состоится в четверг, 7 ноября, в Гамбурге. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.