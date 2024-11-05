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Защитник Динамо восстановился после травмы и отправился с командой на матч Лиги Европы
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Динамо Київ
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов отправился вместе с командой в Гамбург на поединок основного раунда Лиги Европы против "Ференцвароша", сообщает ресурс Dynamo.kiev.ua.
По информации источника, Попов успел восстановиться после травмы, которую он получил в матче 11-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).
Отмечается, что, скорее всего, он будет в заявке команды на предстоящий матч против "Ференцвароша".
Напомним, поединок "Динамо" - "Ференцварош" состоится в четверг, 7 ноября, в Гамбурге. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
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