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Ярмоленко: Еще ничего не потеряно, у Динамо будут шансы побороться за место в плей-офф ЛЕ
Еще не все потеряно
fcdynamo.com
Лидер киевского "
"Первые три игры мы провели против очень сильных соперников из итальянской и немецкой лиг. Наши результаты пока неудовлетворительны, но для этого есть объективные причины.
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Мы настроены оптимистично и будем бороться за каждое очко в предстоящих играх. Ничего не потеряно, у нас будут шансы набрать очки и побороться за место в плей-офф", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что в четверг, 7 ноября, "Динамо" в условно домашнем матче в Гамбурге сыграет в рамках Лиги Европы с "Ференцварошем".
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