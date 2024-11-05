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Ярмоленко: Еще ничего не потеряно, у Динамо будут шансы побороться за место в плей-офф ЛЕ

Лига Европы
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Еще не все потеряно

Ярмоленко: Еще ничего не потеряно, у Динамо будут шансы побороться за место в плей-офф ЛЕ

fcdynamo.com

Новина українською

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что несмотря на три поражения в первых трех матчах Лиги Европы, команда сохраняет оптимизм в турнире.

"Первые три игры мы провели против очень сильных соперников из итальянской и немецкой лиг. Наши результаты пока неудовлетворительны, но для этого есть объективные причины.

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Мы настроены оптимистично и будем бороться за каждое очко в предстоящих играх. Ничего не потеряно, у нас будут шансы набрать очки и побороться за место в плей-офф", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что в четверг, 7 ноября, "Динамо" в условно домашнем матче в Гамбурге сыграет в рамках Лиги Европы с "Ференцварошем".

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Источник:
hsv.de
Опубликовал: Михаил Черныш
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