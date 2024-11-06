UA-Футбол представляє суперника київського Динамо: Ференцварош (Угорщина)

"Лацио" (0:3), "Хоффенхайм" (0:3) и "Рома" (0:1) показали всю неидеальность сегодняшнего "Динамо". "Бело-синим" сложно тягаться с представителями топ-пятерки, но календарь подготовил "Ференцварош", который на бумаге якобы легче. Действительно ли это так? Предлагаем разобраться и вынесем свой вердикт.

Общая история

Коллекция трофеев, завоеванных "Ференцварошом", заставляет снять шляпу и воскликнуть благоговейное "вау". Шестьдесят семь медалей высшей пробы – это только то, что удалось оформить на внутренней арене.

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А еще есть претензии на международном уровне – "фради» дважды выиграли Кубок Митропы (главный турнир Старого света до возникновения Кубка европейских чемпионов), имеют в активе Кубок Ярмарка-1965, дошли до полуфинала Кубка УЕФА-1972 и решающей стадии Кубка обладателей кубков-1975 (об этом в деталях поговорим чуть позже).

Кто-то может упрекнуть тем, что часть соревнований не признана УЕФА, но суть же не в этом – венгерский гранд демонстрировал стабильность на протяжении десятилетий, преодолевал различные преграды (от палок, вставленных тоталитарным режимом, до безденежья) и все равно достиг желанного.

В наши дни "Ференцварош" в очередной раз переживает расцвет. Да, речь не идет о чем-то высокопарном в глобальных масштабах, однако дома "зеленым орлам" мало кто готов бросить достойный вызов. Причем успех не свалился с неба, а был добыт благодаря усилиям Томаса Долля (немец вернул национальное золото и поставил награды на "поток"). Сергей Ребров, прибывший в 2018-м, подхватил проект, его украинизировал (вспомним Харатина, Петряка, Игнатенко и Зубкова) и вывел клуб в группу ЛЧ, чего с ним не случалось целых пятнадцать лет.

Сейчас коллективу не на что жаловаться – он самый богатый и престижный в Венгрии, цепляется за еврокубки, приглашает интересных исполнителей и менеджеров. Поэтому в определенном смысле "Ференцварош" является идеальным местом, чтобы перезагрузить и подкорректировать карьеру.

История встреч с "Динамо"

Команды встречались трижды. Дебютная встреча – одна из самых знаковых в истории футбола, ведь именно тогда соперники выяснили, кто станет победителем Кубка обладателей кубков-1975. Валерий Лобановский наведался в Базель с составом, где блистали главные звезды того поколения – Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Стефан Решко, Владимир Мунтян, Леонид Буряк и, конечно, Олег Блохин.

"Фради" также выставили достойную обойму (выделим Иштвана Геци, Иштвана Юхаса и Тибора Нилаши), однако не нашли аргументов против Владимира Онищенко (дубль) и Блохина. Москва Киев недолюбливала, но она обрадовалась, когда в Советский Союз приехал первый еврокубковый трофей.

Следующие поединки состоялись в 2020-м – оказавшись в группе ЛЧ рядом с "Барселоной" и "Ювентусом", Мирча Луческу выбрал логической мишенью венгров и действительно квалифицировался в плей-офф ЛЕ. Не без проблем (в Будапеште стараний Цыганкова и Карлоса Де Пены не хватило – своими ударами ответили Токмак Нгуен и Франк Боли), но в Киеве ситуацию спас Денис Попов (1:0).

Современное состояние

а) тренер

"Ференцварош" декларирует высокие цели и ради их воплощения доверяет преимущественно иностранцам. Начиная с 2013-го, семь специалистов из восьми общих обладали исключительно загранпаспортом. Вышеупомянутые Долль и Ребров развили проект, свой отпечаток оставили такие заметные фигуры, как Петер Штегер и Деян Станкович. Сегодня же у руля находится Паскаль Янсен, назначенный в июне.

51-летний голландец может похвастаться богатым опытом – на протяжении карьеры работал на разных должностях. И с молодежкой ("Гарлем", ПСВ), и главой молодежного департамента ("Витесс", "Спарта" Роттердам, ПСВ), и помощником главного тренера ("Аль-Джазира", "Аль-Вахда", "АЗ Алкмар").

В 2020-м Арне Слот предпочел "Фейенорд", скандально попрощался с "сыроварами", и в клубе сразу обратились к Янсену. На дворе стоял декабрь, алкмарцы шли шестыми в Эредивизи и, что примечательно, по итогам розыгрыша 2020/21 выскочили на бронзовую строчку. Эксперты завели песню, мотив которой заключался в том, что Паскаль воспользовался багажом предшественника (это так, что тут греха таить), но и как самостоятельная единица, коуч себя реализовал.

Надо понимать специфику "АЗ" – там не отказываются от чемпионских амбиций, однако прежде всего заботятся о стабильности. Никто не витал в облаках, зато Янсен постоянно запрыгивал в пятерку и обеспечивал участие в еврокубках, что немаловажно для "середняка", который настроен заработать на воспитанниках.

Словом, голландец заслужил похвальную критику – как ни крути, он учился на лету и не опозорился. Адаптивность, единение с раздевалкой, осознание тенденций, готовность рисковать – черты, на которые "клюнул" "Ференцварош". И, похоже, не прогадал.

"Зеленые орлы" традиционно ведут борьбу за национальное первенство, и глобально претензии отсутствуют, ведь пока что верхняя строчка гарантирована (плюс, дополнительный тур в запасе). В то же время следует уточнить – Янсена звали на ЛЧ, и вот здесь задача провалена (в отборе сильнее оказался датский "Мидтьюлланн"). С другой стороны, нидерландец довольно достойно бьется в Лиге Европы – попытался навязать свою игру "Андерлехту" (1:2) и "Тоттенхэму" (1:2), а затем победил "Ниццу" (1:0).

Шовковскому стоит учесть, что "Ференцварош" особенно заряжен в начале и в концовке матча. Янсен поспособствовал тому, что команда правильно дозирует силы, "включается" в необходимые отрезки и бережно относится к потенциально опасным моментам. Надеемся, "Динамо" не будет зевать.

б) команда

С момента становления доминации в 2018-ом "зеленые орлы" потратили 46,66 миллионов евро. Да, это небольшие средства по меркам топового уровня, впрочем, солидные, если ограничиться сугубо Венгрией. Причем тамошний менеджмент хорошо потрудился на нескольких направлениях и выгодно укомплектовался за счет латиноамериканцев, балканцев и африканцев.

Можно сказать, что конвейер налажен – с каждым сезоном "Ференцварош" смелее продает (за аналогичный период пополнил бюджет на 29,97 млн. евро) и не особо потерял в качестве. Свободные агенты, арендованные, поиск не совсем раскрытых, но все еще способных игроков – в конце концов, микс повлиял на положительное продвижение.

Вот и сейчас клуб провел довольно продуктивную кампанию – летом пригласил Матеуса Салданью (3 млн. евро, из "Партизана"), Кади Боржеса (2 млн. евро, из "Краснодара"), Филиппа Ромменса (1,5 млн. евро, из "Гоу Эхед Иглз"), Габора Салаи (900 тысяч, из "Лозанны"), Стефана Гетерманна (670 тысяч евро, из "Мидтьюлланна") и Рауля Густаво (180 тысяч евро, из "Коринтианса").

Не факт, что все раскроются (собственно, поэтому в Будапеште частенько отпускают на бесплатных началах), но тот же Салданья, на которого сделали серьёзную ставку, пока себя оправдывает – в стартовых десяти матчах отгрузил 7 мячей. Новички (как и более опытные имена) изрядно мотивированы именно на международные баталии – "Ференцварош" расценивается в качестве трамплина (в этом нет ничего плохого, если это честно) и поощряет выкладываться на поле. От этого точно никто еще не пострадал.

Как следствие, Маркиньос (5 млн. евро, в "Спартак" Москва), Кристиан Листеш (4,5 млн. евро, в "Айнтрахт" Франкфурт), Миенти Абена (1,2 млн. евро, в "Спартак" Москва) и Эдгар Севикян (200 тысяч евро, аренда в "Локомотив" Москва) сменили прописку. Торговать с Россией – еще то паскудство, однако такова уж реальность и здесь мало чем поможешь.

Кого еще следует похвалить? Мохаммад Абу-Фани, Адама Траоре (один из любимчиков Юрия Вернидуба по тираспольскому "Шерифу"), Кристоффер Захариассен, Денеш Дибуш, наделенный капитанской повязкой – интересные персонажи, которыми категорически запрещено пренебрегать.

Итог

"Ференцварош" очень похож на "Динамо": тоже не вышел в ЛЧ, тоже в лидерах домашней лиги, тоже нравится тренерскими решениями. Букмекеры верят в "бело-синих", но мы бы не стали пренебрегать конкурентом – он умеет удивлять и цепляться за результат (это стопроцентно подтвердит "Ницца").

С другой стороны, мы не поймем, если Шовковский не задействует все ресурсы, чтобы одолеть визави. Еще не все потеряно, шансы для лучшего перформанса в ЛЕ есть – впереди не только "фради", но и "Виктория" Пльзень, "Реал" Сосьедад, "Галатасарай" и РФШ. Если намерения на евровесну присутствуют, то нужно хвататься здесь и сейчас, если же нет, то было бы хорошо, если бы Александр Владимирович пояснил это болельщикам и не мучил аудиторию напрасными надеждами.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine