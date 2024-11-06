Известно, кто прокомментирует матч Динамо - Ференцварош

Киевское "Динамо" примет венгерский "Ференцварош" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Аналитическая студия начнет работу в 21:00, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Игра пройдет 7 ноября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.