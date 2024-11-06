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Известно, кто прокомментирует матч Динамо - Ференцварош

Лига Европы

Поединок пройдет 7 ноября в 22:00

Известно, кто прокомментирует матч Динамо - Ференцварош

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо" примет венгерский "Ференцварош" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Аналитическая студия начнет работу в 21:00, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко, а приглашенными экспертами - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Игра пройдет 7 ноября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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