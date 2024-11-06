Динамо - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Седьмого ноября киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".

Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Подопечные Александра Шовковского еще не набрали очков в турнире, уступив в трех стартовых турах "Лацио" (0:3), "Хоффенхайму" (0:2) и "Роме" (0:1). "Ференцварош" имеет в своем активе 3 пункта - венгры одолели "Ниццу" (1:0), а также проиграли "Тоттенхэму" (1:2) и "Андерлехту" (1:2).

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Ференцварош Смотреть трансляцию

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