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Ярмоленко: Длительные переезды на наши евроматчи - это мелочи по сравнению с тем, что переживает наша страна
Вингер "Динамо" в разговоре с иностранными СМИ напомнил о войне в Украине
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался о проведении домашних еврокубковых матчей команды в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
"Что значит для нас проводить еврокубковые матчи в Гамбурге? Скажу честно: у нас нет другого выбора. Мы не можем играть в нашей стране, в своем городе, с нашими болельщиками. Вы все прекрасно знаете причину этого: Россия ведет варварскую агрессивную войну против Украины. Кроме того, длительные переезды на наши европейские матчи - это дополнительная нагрузка. Но по сравнению с тем, что переживает наша страна, это мелочи.Читайте такжеЯрмоленко: Еще ничего не потеряно, у Динамо будут шансы побороться за место в плей-офф ЛЕ
Мы очень благодарны Гамбургу за их поддержку. Я также хотел бы поблагодарить весь немецкий народ за поддержку нашей страны. Мы ценим немецкое гостеприимство и надеемся, что международные матчи вернутся на украинские стадионы как можно скорее. Нам бы очень хотелось, чтобы местные болельщики присоединились к украинцам в Германии и поддержали нас на следующих домашних играх", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт "Гамбурга".
Напомним, уже в этот четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" примет венгерский "Ференцварош" в рамках 4-го тура Лиги Европы.
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