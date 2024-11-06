Ярмоленко: Длительные переезды на наши евроматчи - это мелочи по сравнению с тем, что переживает наша страна

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался о проведении домашних еврокубковых матчей команды в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

"Что значит для нас проводить еврокубковые матчи в Гамбурге? Скажу честно: у нас нет другого выбора. Мы не можем играть в нашей стране, в своем городе, с нашими болельщиками. Вы все прекрасно знаете причину этого: Россия ведет варварскую агрессивную войну против Украины. Кроме того, длительные переезды на наши европейские матчи - это дополнительная нагрузка. Но по сравнению с тем, что переживает наша страна, это мелочи.

Мы очень благодарны Гамбургу за их поддержку. Я также хотел бы поблагодарить весь немецкий народ за поддержку нашей страны. Мы ценим немецкое гостеприимство и надеемся, что международные матчи вернутся на украинские стадионы как можно скорее. Нам бы очень хотелось, чтобы местные болельщики присоединились к украинцам в Германии и поддержали нас на следующих домашних играх", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт "Гамбурга".