Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиакос - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Олимпиакос - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: OlympiacosFC
В рамках 4-го тура основного этапа Лиги Европы греческий "Олимпиакос", за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, примет шотландский "Рейнджерс". Обе команды набрали по 6 очков по итогам предыдущих матчей и являются соседями в турнирной таблице.
Поединок пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис". Начало - в 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Лунин не спас Реал, Ман Сити разгромлен, разборки в Ингульце. Главные новости за 5 ноября
- На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО