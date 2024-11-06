Олимпиакос - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В рамках 4-го тура основного этапа Лиги Европы греческий "Олимпиакос", за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, примет шотландский "Рейнджерс". Обе команды набрали по 6 очков по итогам предыдущих матчей и являются соседями в турнирной таблице.

Поединок пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис". Начало - в 19:00 по Киеву.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олімпіакос - Рейнджерс Смотреть трансляцию