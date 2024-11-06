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Олимпиакос - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Олимпиакос - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Олимпиакос - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: OlympiacosFC

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 4-го тура основного этапа Лиги Европы греческий "Олимпиакос", за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, примет шотландский "Рейнджерс". Обе команды набрали по 6 очков по итогам предыдущих матчей и являются соседями в турнирной таблице.

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Поединок пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис". Начало - в 19:00 по Киеву.

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу Олімпіакос - Рейнджерс
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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