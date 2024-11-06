Манчестер Юнайтед - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В рамках четвертого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" примет "ПАОК". В промежутке между прошлым поединком "манкунианцев" в еврокубке и противостоянием с греками, произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. После увольнения тен Хага, "МЮ" под временным руководством Руда ван Нистелроя победил "Лестер" и сыграл вничью с "Челси". Самое главное, что "красные дьяволы" в этих матчах забегали так, как будто их до этого держали в клетке, а здесь они почувствовали запах свободы. И "ПАОК" и "манкунианцы" имеют плохие результаты по итогам предыдущих матчей Лиги Европы (1 и 3 очка соответственно у команд), поэтому в этом поединке им необходимо одержать свою первую победу на турнире.

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Игра состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед – ПАОК Смотреть трансляцию

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