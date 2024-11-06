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Манчестер Юнайтед - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - ПАОК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках четвертого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" примет "ПАОК". В промежутке между прошлым поединком "манкунианцев" в еврокубке и противостоянием с греками, произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. После увольнения тен Хага, "МЮ" под временным руководством Руда ван Нистелроя победил "Лестер" и сыграл вничью с "Челси". Самое главное, что "красные дьяволы" в этих матчах забегали так, как будто их до этого держали в клетке, а здесь они почувствовали запах свободы. И "ПАОК" и "манкунианцы" имеют плохие результаты по итогам предыдущих матчей Лиги Европы (1 и 3 очка соответственно у команд), поэтому в этом поединке им необходимо одержать свою первую победу на турнире.
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Игра состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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