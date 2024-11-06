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Ницца - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ницца - Твенте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ogcnice.com
"Ницца" на своем поле примет "Твенте" в рамках 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Альянц Ривьера".
После трех матчей французы идут на 32-й строчке, набрав 1 пункт. Нидерландцы находятся выше, на 28-м месте, имея в своем активе 2 очка.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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