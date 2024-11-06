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Ницца - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ницца - Твенте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Ницца - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ogcnice.com

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"Ницца" на своем поле примет "Твенте" в рамках 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Альянц Ривьера".

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После трех матчей французы идут на 32-й строчке, набрав 1 пункт. Нидерландцы находятся выше, на 28-м месте, имея в своем активе 2 очка.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

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Трансляция матча Ницца - Твенте
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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