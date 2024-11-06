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Галатасарай - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Галатасарай - Тоттенхэм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Галатасарай - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, центральный поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы. К турецкому "Галатасараю" в гости приедет английский "Тоттенхэм". Сможет ли Осимхен и Ко остановить главных фаворитов турнира и прервать их победную серию в текущем розыгрыше?

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Матч состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен". Начало - в 19:45 по Киеву.

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Галатасарай - Тоттенгем
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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