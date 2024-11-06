Галатасарай - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Вероятно, центральный поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы. К турецкому "Галатасараю" в гости приедет английский "Тоттенхэм". Сможет ли Осимхен и Ко остановить главных фаворитов турнира и прервать их победную серию в текущем розыгрыше?

Матч состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен". Начало - в 19:45 по Киеву.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Галатасарай - Тоттенгем Смотреть трансляцию