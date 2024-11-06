Лудогорец - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Лудогорец" проведет домашний матч 4-го тура Лиги Европы-2024/25 против "Атлетика" Бильбао.

Болгары в трех стартовых турах набрали всего один балл, при этом не забив еще ни разу. Ныне команда пребывает на 33-й строчке. В активе испанцев семь очков и восьмое место в таблице.

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Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

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