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Лацио - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лацио - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Пара "Лацио" - "Порту" могла бы быть неплохой вывеской уровня Лиги чемпионов, однако оба клуба должны довольствоваться другим еврокубковым турниром. Обидчики "Динамо" находятся в хорошей форме и с 9 очками лидируют в Лиге Европы. Правда этого не скажешь о "Порту", который находится в середине турнирной таблицы, поэтому им необходимо набирать очки в Риме. Впрочем, удастся ли "драконам" навязать борьбу итальянцам, это уже будет зависеть от того, по какому сценарию будет проходить этот поединок.

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Игра состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Лаціо - Порту
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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