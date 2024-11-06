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Лацио - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Пара "Лацио" - "Порту" могла бы быть неплохой вывеской уровня Лиги чемпионов, однако оба клуба должны довольствоваться другим еврокубковым турниром. Обидчики "Динамо" находятся в хорошей форме и с 9 очками лидируют в Лиге Европы. Правда этого не скажешь о "Порту", который находится в середине турнирной таблицы, поэтому им необходимо набирать очки в Риме. Впрочем, удастся ли "драконам" навязать борьбу итальянцам, это уже будет зависеть от того, по какому сценарию будет проходить этот поединок.
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Игра состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформы MEGOGO, MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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