В гнезде зеленых орлов. Украинцы, выступавшие в Ференцвароше

Оказывается, "Ференцварош" является довольно популярным маршрутом для наших соотечественников. И если вы думаете, что все связано исключительно с Сергеем Ребровым, то это не так. Рассказываем по порядку.

Василий Рац (1991-1993 гг.)

Статистика: 15 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Трофеи: Чемпионат Венгрии (1991/92), Кубок Венгрии (1990/91, 1992/93)

Если говорить прямо, то Василий Рац не должен был представлять интересы “зеленых орлов”. Ну, кто бы сегодня согласился взять профессионального футболиста с парализованной частью тела? Зимой 1990-го полузащитник простудился по неосторожности, получил паралич левого бока, две недели провел в госпитале, фактически учился заново ходить и почувствовал, что уже не настолько координирован.

Тем не менее, “Ференцварош” продемонстрировал большое терпение и пошел на встречу, когда предложил упрощенный медосмотр. Такая лояльность вызвана не только статусом Раца (как ни крути, одна из главных звезд советской эпохи), но и происхождением. “Сыграло мое имя - был единственным венгром в сборной СССР. Фаны узнали, что я не Василий, а Ласло”, — пояснила легенда “бело-синих”.

Еще одна щедрость — в Будапеште дали контракт длительностью в два с половиной года. Правда, Василий Карлович отработал полтора, прогнозируемо не впечатлил, а после признал, что пора завязывать и сконцентрировался на построении бизнеса. Некоторое время ассистировал в тренерском штабе.

Сергей Кузнецов (1991-1994 гг., 1994-1997 гг.)

Статистика: 78 матчей, 6 голов

Трофеи: Чемпионат Венгрии (1991/92, 1994/95, 1995/96), Кубок Венгрии (1992/93, 1993/94, 1994/95)

Рожденный в Белгороде, воспитанный харьковской школой, обладатель кубка Советского Союза с “Черноморцем”, а еще отец нападающего, который мечтал выступать за сборную Украины, косплеил Диего Марадону и теперь неудачный на тренерском поприще. Сергей Кузнецов-старший повидал немало, имеет на руках несколько паспортов, но проживает в Венгрии и довольно часто цитируется местными журналистами.

Причина лежит на поверхности — Кузнецов прославился в “Ференцвароше”, где был продуктивным в течение первой половины 1990-х. Защитник понадобился “фради” даже тогда, когда у него откровенно не пошло в России — поэтому повторно пополнил ряды и собрал еще несколько ценных “чашек”.

Подчеркнем, что клуб дал базовую подготовку и Кузнецову-младшему — тому самому, что бегал в цветах львовских “Карпат” и “Севастополя”.

Игорь Ниченко (1996-1998 гг.)

Статистика: 72 матча, 33 гола, 10 результативных передач

Трофеи: Чемпионат Венгрии (1995/96)

Еще недавно Игорь Ниченко сохранял за собой статус лучшего бомбардира “Кривбасса” в условиях независимости. 24 мяча, забитые в середине 90-х, произвели впечатление и открыли двери в Венгрию — так, транзитом через тамошний “Штадлер” (клуб давно исчез с футбольной карты, но как раз там нападающий только подкрепил класс — 16 точных ударов в 22 поединках) и состоялся переезд в "Ференцварош".

Ниченко не растерялся и быстро доказал, что способен делать погоду. Пройдя безболезненную адаптацию, взялся за дело, по итогам розыгрыша 1995/96 возглавил голеадорский список (18), а в следующем году финишировал в пятерке. Прекрасные индивидуальные показатели позволили “фради” поднять над головой национальное золото и повысить интерес со стороны более привлекательных команд — как рассказал Игорь Григорьевич, им интересовалось “Торино” (не забываем, какой мощной была Серия А в те годы) и несколько немецких представителей.

В 1998-м покинул “Ференцварош”, пополнил ряды “Дунауйвароша” (еще один исчезнувший коллектив — в 2009-м) и хорошо прогремел с ним в начале 2000-х. Сенсационное чемпионство, участие в еврокубках — в общем, сложился приятный глазу задел. В 2005-м очутился в “Закарпатье”, повесил бутсы на гвоздь в херсонском “Кристалле”.

Иван Петряк (сезон 2018/19, аренда)

Статистика: 36 матчей, 6 голов, 12 результативных передач

Трофеи: Чемпионат Венгрии (2018/19)

Иван Петряк стал первой “ласточкой” эпохи Сергея Реброва. Украинский специалист стремился иметь в распоряжении соотечественников и не промахнулся с выбором. Вингер объективно не проходил в обойму “Шахтера”, прогрессировал в луганской “Заре”, но зарубежный выезд подбросил совсем другой экспириенс.

Что важно, Петряк справился с вызовом на ментальном уровне. Ваня никогда не скрывал саморефлексию, однако в “Ференцвароше” раскрылся на сто процентов — почувствовал себя необходимым винтиком линии атаки и, что примечательно, в восьми стартовых поединках чемпионата оформил аналогичное количество результативных действий.

Безумная популярность, поддержка, трофей — о чем еще следует мечтать? Тем не менее, с завершением арендного договора Иван оказался в эпицентре громкого скандала — во-первых, “фради” не сумели выкупить полноценный контракт (“Шахтер” не удовлетворила цена), во-вторых, “оранжево-черные” приняли условия "Фехервара”, принципиального конкурента “Ференцвароша” по внутренней арене.

Полились оскорбления, где задело всех — дошло до того, что СМИ выставили крайним именно Петряка, который якобы “купился” на увеличенную зарплату. В Венгрии игрок остался, заработал определенную репутацию, хотя и не вознаградил себя чем-то более ценным, чем серебро (2019/20) и бронза (2020/21).

С началом полномасштабного вторжения нападающий рискнул с возвращением в “Шахтер”. “Горняки” вынужденно расстались с рядом легионеров, зато мониторили Европу в поисках бывших воспитанников или украинцев, готовых перебраться в гранд УПЛ.

Какой профит? Да ужасный. Иван повторно не закрепился, травмировался и выпал с радара тренерского штаба. Сложное восстановление, “Полесье”, “Черноморец” — убеждены, если бы парень мог проснуться в 2022-м, то он бы в Украину не приехал.

Игорь Харатин (2019-2021 гг.)

Статистика: 108 матчей, 11 голов, 11 результативных передач

Трофеи: Чемпионат Венгрии (2018/19, 2019/20, 2020/21)

По нашему субъективному мнению Харатин ярче всего запомнился среди всех украинцев, которые находились в столице нашей соседки. Достаточно понимать то, что в соответствующий период опорник котировался сборной Андрея Шевченко, воспринимался возможным преемником Тараса Степаненко, просматривался и венграми, ведь имеет надлежащие корни. Разве это ни о чем не говорит?

Хавбек гарантировал Сергею Реброву стабильность, порадовал уверенностью, эффективно подключался к атакующим действиям, нередко брал обязанность за пробитие пенальти (один пришелся на “Барселону”).

Лидерские качества неоднократно спасали команду, а в кампании 2020/21 помогли “Ференцварошу” квалифицироваться в основную стадию ЛЧ. На пути к осуществлению цели Игорь отметился ассистом против шотландского “Селтика” (2:1), также огорчил мячом “Молде” — те 3:3, установленные в Норвегии до отмены правила выездного гола, стали залогом итогового успеха “фради”. Когда все журналисты наперебой хвалили Сергея Станиславовича, Харатин имел полное право стоять на аналогичной ступени уважения.

Очень жаль, что с трансфером в варшавскую “Легию” футболист резко регрессировал. Конечно, добрая доля вины лежала на генеральном менеджменте и президенте, который приобрел Игоря вопреки пожеланиям главного тренера. Впрочем, не обошлось без реально неприятных новостей — мол, Харатин не спешил расторгать трудовой договор, поскольку осознавал, что больше нигде не получит такую же высокую зарплату.

Как бы там ни было, полузащитнику только двадцать девять, а у него большие проблемы. Потерянные годы в Польше, неудача в Словакии, тревожные новости из лагеря ковалевского “Колоса” — это явный минус. Есть ли надежда, что Харатин вернется на планку, взятую в "Ференцвароше"? Нет и еще раз нет.

Даниил Игнатенко (сезон 2019/20, аренда)

Статистика: 26 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Трофеи: Чемпионат Венгрии (2019/20)

Предполагалось, что Даниил Игнатенко задержится в Будапеште на целый сезон. Однако в декабре 2019-го боссы “зеленых орлов” сообщили, что отказываются от услуг полузащитника и не берут его на сборы в Испанию. Тогда решение казалось немного странным — Игнатенко регулярно использовался Ребровым, причем провел целую серию матчей в режиме “от звонка до звонка”.

Лишь впоследствии Даниил пролил свет на ситуацию: “Да, у меня, может, что-то не получилось в Венгрии. Возможно, на тот момент я не был готов, не знал языка, было сложно адаптироваться в команде. Когда ты не знаешь языка — не общаешься с ребятами в команде. Был Ребров, с ним общался на русском.

Но, чтобы влиться в коллектив, нужно знать язык. Может, это повлияло. Но ничего, мы еще туда вернемся, я надеюсь. Буду работать, доказывать”.

“Шахтер” отдал воспитанника “Мариуполю”, “Днепру-1” и “Бордо”, и с последним Даниил ударил по рукам в долгосрочной перспективе. Несмотря на невзгоды, свалившиеся на голову жирондинцев, забетонировал место в старте (не удивимся, если Игнатенко учел опыт, накопленный в “Ференцвароше”, и потому добился положительного результата).

В сентябре 2024-го, когда "Бордо" агонизировал и вылетел в четвертый дивизион Франции, уроженец Запорожья присоединился к братиславскому “Словану”. По крайней мере, пока все развивается хорошо — полузащитник успел забить в национальном кубке и соревнуется в ЛЧ.

Александр Зубков (2019 - 2022 гг.)

Статистика: 110 матчей, 19 голов, 23 результативные передачи

Трофеи: Чемпионат Венгрии (2019/20, 2020/21, 2021/22), Кубок Венгрии (2021/22)

Александр Зубков пошел протоптанными тропами и без особых трудностей вписался в среду. Дебютный год, проведенный на правах аренды, сложился очень ударно — 10+12 в 42 встречах вынудили “Ференцварош” не придумывать пятое колесо или тянуть резину, как это произошло с Петряком, а выложить перед “Шахтером” необходимую сумму.

1,5 миллиона евро за трансфер, 4 года личного контракта — Зубков радостно подписал бумаги, хотя параллельно наблюдалась заинтересованность со стороны Турции, Бельгии и нижней части турнирной таблицы Италии.

Оправдал ли парень ожидания и вложенные в него средства? Прежде всего, надо выделить несколько нюансов: еще при Реброве эффективность Александра несколько снизилась (причина в нескольких повреждениях и физической неготовности на сто процентов). Приход Петера Штегера, который умудрился провалиться там, где это трудно реализовать, а затем Станислава Черчесова испортили картину — последний, известный скверным характером, пренебрегал вингером (что, собственно, спрашивать с россиянина?).

Глобально же к Зубкову нареканий нет — он в еврокубках принес пользу (занесем в актив действия против московского ЦСКА, “Селтика”, “Байера”, “Лудогорца”), да и недаром накопил столько медалей венгерской вышки. Появление одного осетинского неадеквата побудило Александра к изменениям, и “Шахтер” воспользовался удачным моментом.

Является ли Саша таким же по важности в рядах “горняков”? Его карьера напоминает синусоиду, где есть хорошие отрезки и противоречивые, впрочем, основания для беспокойства отсутствуют.

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