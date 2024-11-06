Сергей Кузнецов: Ференцварош Реброва был самым сильным за последнее время

В ближайший четверг состоятся матчи очередного тура группового раунда Лиги Европы , в одном из которых "Динамо" сыграет с "Ференцварошем".

Украинский форвард Сергей Кузнецов – воспитанник самого титулованного клуба Венгрии, оценил нынешнее состояние "фради".

— Какой "Ференцварош" был сильнее: Реброва, Станковича или Черчесова?

— Если взять общую картинку и проанализировать результат, высказывания экспертов, болельщиков, то команда Сергея Реброва была самой сильной, и вот почему. Не имея таких возможностей, как у следующих тренеров, Ребров выжал максимум: "Ференцварош" трижды подряд становился чемпионом страны и впервые за многие годы вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

При Черчесове иногда бывали хорошие игры, но они чередовались с провалами, не хватало стабильности. Станкович немного стабилизировал действия коллектива, который начал действовать результативно и зрелищно, но сербский специалист покинул "Ференцварош". Люди привыкли к хорошему, но сейчас, повторюсь, больше критики, чем позитива.

— В последние годы в Венгрии нет равных "Ференцварошу". Это потому, что другие команды на голову слабее?

— На это влияет много факторов, но основная причина в том, что бюджет "Ференцвароша" в разы больше, чем у всех остальных. Они могут позволить приобрести футболистов, о которых другие не мечтают.