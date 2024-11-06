Шовковский: Ференцварош потратил 10 млн евро - ситуация в нашей стране не позволяет нам проводить подобные усиления

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский перед матчем 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем" пообщался с представителями СМИ на традиционной пресс-конференции.

— После трех матчей у вашей команды ноль очков, ноль забитых голов. При этом "Ференцварош" — первый ваш оппонент, который не выступает в ТОП-5 европейских чемпионатов. Чувствуете ли вы в связи этим давление, что надо обязательно побеждать?

— Я не буду спрашивать вас, о каком давлении вы говорите, и что понимаете под этим. Потому что каждый тренер готовит команду к игре и стремится побеждать. Что-то удается, что-то — нет, это футбол. Против нас тоже играет команда со своими задачами.

Конечно, волнение всегда присутствует. Но мы концентрируемся на том, что разбираем соперников и готовимся к матчам, анализируя как командные действия нашего оппонента, так и игроков этой команды.

— Ваше мнение о "Ференцвароше"?

— За последние шесть лет эта команда постоянно занимает высокие места и играет на высоком уровне. В прошлом сезоне "Ференцварош" тоже добился определенных результатов, добыв большую разницу забитых и пропущенных мячей.

Тренер, который принес "Ференцварош" последнюю победу в чемпионате Венгрии, принял решение уйти в ту страну, которая против нас сейчас воюет. Новый тренер "Ференцвароша" из Нидерландов, и при нём команда демонстрирует очень неплохую игру, стремится владеть мячом. До последней игры, с "Дебреценом" (2:2), "Ференцварош" меньше всех пропустил в нынешнем чемпионате Венгрии. Эта команда стремится против любого соперника показывать свою игру, демонстрировать свой стиль. Доносим это до наших футболистов. Поэтому я думаю, что будет очень интересная бескомпромиссная игра.

— В вашей команде много молодых футболистов. Какой надо иметь уровень опыта, чтобы эти ребята стали конкурентно способными?

— "Ференцварош" имел возможность усилиться перед этим сезоном и приобрел 6-7 игроков, потратив под 10 млн евро. К сожалению, ситуация в нашей стране не позволяет нам проводить подобные усиления. У нас есть возможность играть только своими воспитанниками или украинцами. Это накладывает определенный отпечаток на наши действия. Вот мы сейчас с вами разговариваем на пресс-конференции, а в Киеве снова воздушная тревога...

Для молодых футболистов это очень большой опыт, возможность почувствовать наивысший уровень международных турниров. Если мы хотим развиваться, должны постоянно меняться и играть с командами, которые выше нас классом.

Для нас, для Украины, для украинского футбола важно показывать, что несмотря на то, что происходит в нашей стране, мы до последнего будем бороться за достижение своих целей. И в футболе, и вообще.

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— Насколько сложно играть постоянно за границей? Чувствуете ли вы себя в Гамбурге хоть немного как дома?

— Риторический вопрос. Безусловно, совсем другой была бы ситуация, если бы мы играли в Киеве при поддержке своих болельщиков. Но мы благодарны этому городу, что тут приняли нас и делают все для того, чтобы мы чувствовали тут себя, как дома. Для нас это важно. Всей Германии мы благодарны за поддержку, которую постоянно ощущаем. Но как бы мы ни говорили, что играем, как дома, это не совсем так...

— В первых трех турах у вас были очень сильные соперники. Ощущаете, что сейчас у вас первая реальная возможность набрать очки?

— Мы настраиваемся на каждую команду, изучаем каждого её игрока и всегда выходим на поле, чтобы играть и побеждать. Удается это не всегда. Ваша, журналистов, задача давать прогнозы, оценивать шансы, пытаться найти преимущества команд, а наша задача — готовиться к каждой игру, изучать соперника и стремиться показать свою лучшую игру, чтобы победить.