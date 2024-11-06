  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Бражко: Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бражко: Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

В матче с Ференцварошем киевляне намерены взять первые очки

Бражко: Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка 4-го тура основного этапа Лиги Европы с венгерским "Ференварошем".

— Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы. Да, у нас в этих поединках были сложные соперники, но и "Ференцварош" очень неуступчивая команда, которая в каждом матче хочет побеждать. Очень непростой соперник. Детально разбираем его. Но в любом случае, очень хочется взять первые очки, так что будем делать всё для победы.

— В этом сезоне вы играли домашние международные матчи в Польше и Германии. Есть ли разница? И как вообще вам играть в Гамбурге?

— Ну, как разница... Немножко поле другое, немножко другая атмосфера. Но, к сожалению, мы уже привыкли играть не дома. Очень хочется сыграть на своём поле, при своих трибунах и болельщиках на них, сыграть в Киеве. Надеюсь, скоро это, наконец, произойдет.

— Успевает ли ваша команда восстанавливаться в условиях постоянных сложных переездов?

— Конечно, непросто, но не хочется жаловаться. Все равны на поле, никто не будет смотреть на то, как мы ехали на матч, и где ночевали. Все решится на футбольном поле, и неважно, какой была у нас дорога — мы хотим добиться результата.

— Чего ожидаете от "Ференцвароша"?

— Думаю, будет очень много борьбы. Мы, повторюсь, изучаем соперника, и могу сказать, что игроки "Ференцвароша" много накрывают своих соперников, неплохо прессингуют, всегда нацелены на атаку. Но и у нас есть козыри. Мы готовимся к конкретно этому сопернику. Считаю, будет интересная игра.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Бешикташ одерживает важную победу в еврокубках. Бешикташ - Мальме 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Динамо – Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
yellow-arrow
Лига Европы. Бешикташ - Мальме 2:1. Вторая победа подряд для турецкого клуба
Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
06.11.2024 в 19:29
"Віддаємо звіт"??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Tenma7 (Чернигов)
06.11.2024 в 19:29
"Віддаємо звіт"??
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости