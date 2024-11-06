Бражко: Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне поединка 4-го тура основного этапа Лиги Европы с венгерским "Ференварошем".

— Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы. Да, у нас в этих поединках были сложные соперники, но и "Ференцварош" очень неуступчивая команда, которая в каждом матче хочет побеждать. Очень непростой соперник. Детально разбираем его. Но в любом случае, очень хочется взять первые очки, так что будем делать всё для победы.

— В этом сезоне вы играли домашние международные матчи в Польше и Германии. Есть ли разница? И как вообще вам играть в Гамбурге?

— Ну, как разница... Немножко поле другое, немножко другая атмосфера. Но, к сожалению, мы уже привыкли играть не дома. Очень хочется сыграть на своём поле, при своих трибунах и болельщиках на них, сыграть в Киеве. Надеюсь, скоро это, наконец, произойдет.

— Успевает ли ваша команда восстанавливаться в условиях постоянных сложных переездов?

— Конечно, непросто, но не хочется жаловаться. Все равны на поле, никто не будет смотреть на то, как мы ехали на матч, и где ночевали. Все решится на футбольном поле, и неважно, какой была у нас дорога — мы хотим добиться результата.

— Чего ожидаете от "Ференцвароша"?

— Думаю, будет очень много борьбы. Мы, повторюсь, изучаем соперника, и могу сказать, что игроки "Ференцвароша" много накрывают своих соперников, неплохо прессингуют, всегда нацелены на атаку. Но и у нас есть козыри. Мы готовимся к конкретно этому сопернику. Считаю, будет интересная игра.