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Бражко: Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы
В матче с Ференцварошем киевляне намерены взять первые очки
dynamo.kiev.ua
Полузащитник "
— Мы отдаем себе отчет в том, что проиграли все три предыдущих матча в Лиге Европы. Да, у нас в этих поединках были сложные соперники, но и "Ференцварош" очень неуступчивая команда, которая в каждом матче хочет побеждать. Очень непростой соперник. Детально разбираем его. Но в любом случае, очень хочется взять первые очки, так что будем делать всё для победы.
— В этом сезоне вы играли домашние международные матчи в Польше и Германии. Есть ли разница? И как вообще вам играть в Гамбурге?
— Ну, как разница... Немножко поле другое, немножко другая атмосфера. Но, к сожалению, мы уже привыкли играть не дома. Очень хочется сыграть на своём поле, при своих трибунах и болельщиках на них, сыграть в Киеве. Надеюсь, скоро это, наконец, произойдет.
— Успевает ли ваша команда восстанавливаться в условиях постоянных сложных переездов?
— Конечно, непросто, но не хочется жаловаться. Все равны на поле, никто не будет смотреть на то, как мы ехали на матч, и где ночевали. Все решится на футбольном поле, и неважно, какой была у нас дорога — мы хотим добиться результата.
— Чего ожидаете от "Ференцвароша"?
— Думаю, будет очень много борьбы. Мы, повторюсь, изучаем соперника, и могу сказать, что игроки "Ференцвароша" много накрывают своих соперников, неплохо прессингуют, всегда нацелены на атаку. Но и у нас есть козыри. Мы готовимся к конкретно этому сопернику. Считаю, будет интересная игра.
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