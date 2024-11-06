Лига Европы. Бешикташ - Мальме 2:1. Вторая победа подряд для турецкого клуба

В матче 4-го тура Лиги Европы между собой встретились турецкий "Бешикташ" и шведский "Мальме". Победу одержали хозяева.

Несмотря на статус фаворитов перед началом этой встречи, в первом тайме "Бешикташ" выглядел не слишком убедительно. Статистическое преимущество почти по всем основным показателям было на стороне "Мальме", но шведскому клубу его не удалось реализовать. После первой половины игры счет остался неоткрытым — 0:0.

Уже во втором тайме подопечные Джованни ван Бронкхорста перехватили инициативу, открыв счет на 76-й минуте, благодаря Эрнесту Мучи, который уверенно отправил мяч в сетку ворот после передачи от Йонаса Свенссона. Уже через десять минут Семих Киличсой удвоил преимущество "Бешикташа", точно и очень сильно пробив из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот.

Автором гола престижа от "Мальме" стал Серен Рикс, который в концовкее игры, на третьей компенсированной арбитром минуте, забил с передачи от Андерса Кристиансена. Взятие ворот сначала было не засчитано из-за офсайда, однако через несколько минут главный арбитр поединка Свен Яблонски указал на центр, подтвердив решение системы VAR.

Лига Европы. Этап лиги, 4-й тур

Стадион: "Тупраш" (Стамбул)

Главный судья: Свен Яблонски (Германия)

"Бешикташ" 2:1 "Мальме"

Голы: Мучи (76), Киличсой (85); Рикс (90+3)

"Бешикташ": Гюнок — Свенссон, Габриэль Паулиста (Топчу, 84), Удуохай, Масуаку — Ндур (Рашица, 72), Фернандеш, Мучи, Рафа Силва (Учан, 84), Жоау Мариу (Аль Мустари, 72) — Киличсой

"Мальме": Рикардо — Рослер, Янссон, Заттерштром — Болин (Али, 72), Пенья (Розенгрен, 86), Йонсен, Бузанелло, Ботхейм, (Риекс, 86), Кристиансен — Телин (Берг, 72)

Предупреждения: Масуаку, (45+2), Габриэль Паулиста (69), Киличсой (90+6), — Пенья (30), Янссон (90+3)