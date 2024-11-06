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Бешикташ одерживает важную победу в еврокубках. Бешикташ - Мальме 2:1. Обзор матча и видео голов
Вторая победа подряд для черных орлов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 4-го тура Лиги Европы между собой встретились турецкий "Бешикташ" и шведский "Мальме". Победу одержали хозяева.
Несмотря на статус фаворитов перед началом этой встречи, "Бешикташ" имел сложности в первом тайме, однако "Мальме" не воспользовался ситуацией. Во второй половине встречи подопечные Джованни ван Бронкхорста перехватили инициативу, забив два гола на 76-й и 86-й минутах, благодаря усилиям Мучи и Киличсоя. Окончательный счет матча установил Серен Рикс из "Мальме", который стал автором гола престижа шведского клуба.
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Смотрите обзор матча 4-го тура Лиги Европы
Стамбул. "Тупраш"
Бешикташ 2:1 Мальме
Голы: Мучи, 76; Киличсой, 85 — Рикс, 90+3
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