Бешикташ одерживает важную победу в еврокубках. Бешикташ - Мальме 2:1. Обзор матча и видео голов

В матче 4-го тура Лиги Европы между собой встретились турецкий "Бешикташ" и шведский "Мальме". Победу одержали хозяева.

Несмотря на статус фаворитов перед началом этой встречи, "Бешикташ" имел сложности в первом тайме, однако "Мальме" не воспользовался ситуацией. Во второй половине встречи подопечные Джованни ван Бронкхорста перехватили инициативу, забив два гола на 76-й и 86-й минутах, благодаря усилиям Мучи и Киличсоя. Окончательный счет матча установил Серен Рикс из "Мальме", который стал автором гола престижа шведского клуба.

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Смотрите обзор матча 4-го тура Лиги Европы

Стамбул. "Тупраш"

Бешикташ 2:1 Мальме

Голы: Мучи, 76; Киличсой, 85 — Рикс, 90+3