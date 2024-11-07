Первый Кубок кубков Динамо: полевой госпиталь в Ереване, зеленые от страха венгры и полкруга почета

Потом говорили, что Кубок Кубков — второсортный турнир.

Ложь, конечно.

Ну кто в розыгрыше-1974/75 был слабым? "Ливерпуль" Боба Пейлси и Кевина Кигана? "Реал" Дель Боске и Сантильяны? "Црвена Звезда" Драгана Джайича? "Бенфика", где еще доигрывал Эйсебиу?

В тот раз Кубок кубков был едва ли не сильнее КЕЧ, потому-то и заговорили о "Динамо" после финала.

"Миф, что россияне в футболе — это роботы, которые слепо повторяют одно и то же, перестал существовать. Его растоптали на "Санкт-Якоб". Те, кто там был, все видели, а остальные наблюдали по телевизору", - писала La Tribune.

"Русские" в контексте „Динамо“ - печальный памятник эпохе; так нас видели на Западе.

Ну, а если это убрать, то что останется? Искреннее восхищение игрой, которую придумал и поставил Лобановский.



Фото: francefootball.fr Фото: francefootball.fr

***

Как в любой хорошей драме, первый акт был сенсационным.

Александр Севидов это заварил: наделал глупых замен в финале Кубка-73 с "Араратом" и отдал победу в конце. Поскольку армяне также выиграли и чемпионат, то отправились в КЕЧ, а место в КК отошло финалисту.

Ясно, киевский ЦК немедленно Севидова за это уволил; начались поиски тренера.

Топ-вариант — Герман Зонин из "Зари" - выбрал Питер, несмотря на все уговоры, но дал хороший совет — мол, в "Днепре" зреет молодой Лобановский, попробуйте его.

Так вот все и закрутилось.

В сезоне-1974/75 Валерий Васильевич еще тренировал в тандеме с Олегом Базилевичем, и хотя оба это отрицали, все видели, кто главный.

В том числе и в 1-м раунде КК, где "Динамо" выпал софийский ЦСКА.

Кто-то скажет — это что за фрукт? Но за год до приезда в Киев болгары шокировали мир, выбив из КЕЧ "Аякс" Йохана Кройфа, перед тем выигравший три розыгрыша подряд. Команда Жекова, Марашлиева и Михайлова была сильной, даже очень.

Ну, а атмосфера была дружественной — братушки, как-никак.

"Пусть крепнет и развивается вечная и нерушимая советско-болгарская дружба" - гласили плакаты перед Республиканским стадионом, где „Динамо“ в плотной борьбе выиграло 1:0 с голом Блохина.

Ненадежный счет! Покидая поле, болгары выглядели довольными.

Ну, а Лобановского уже скоро разочаровали футболисты. У Трошкина был день рождения — все немного выпили, расслабились, но потом кто-то подрался. История умалчивает "героев", но уже на следующий день ВВЛ всех собрал:

"Мы, тренеры, не можем брать на себя ответственность за результат, если вы так готовитесь к матчам. Мы снимаем с себя ответственность!"



Фото: riamediabank.ru Фото: riamediabank.ru

Это было своевременное решение — оно мобилизовало команду на выезд, и в Софии Блохин забил еще один победный гол, а оборона не ошиблась.

***

Второй акт — еще сложнее, немецкий "Айнтрахт".

Бернд Хельценбайн и Юрген Грабовски летом 74-го выиграли мундиаль с ФРГ; это были игроки экстра-класса, не сомневавшиеся в победе.

Когда Хельценбайна перед игрой попросили спрогнозировать счет, он сказал: "4:0".

Пожалуй, это немцев и подвело наибольше. Они не готовились к "Динамо", не знали его, а вот Лобановский даже лично летал во Франкфурт. Приехал встревоженный: "Они делают на поле вещи, которые мы осваиваем только на макетах".

Мэтр решил дилемму усиленной физподготовкой: дома "Айнтрахт" играл лучше и вел в счете 2:1, но в последние 10-15 минут "сдох", позволив Мунтяну и Блохину себя добивать.



Лобановский и Базилевич. Фото - riamediabank.ru Лобановский и Базилевич. Фото - riamediabank.ru

"Мы превзошли их в скорости. Они оказались не готовы к такой игре и в конце выглядели просто уставшими", - Лобановский не скрывал удовлетворения.

А уже на ответный матч в Киеве 5 ноября пришел еще и Виктор Маслов, основоположник киевского стиля: "Девять лет назад мы дебютировали в Европе, и уже тогда от нас ждали побед. Но это такие турниры, где для них надо созреть. Мне кажется, что к "Динамо" сейчас пришла пора зрелости".

Не ошибся.

Дома киевляне еще раз завалили защиту "Айнтрахта" беговой работой и дожали 2:1.

Тренеру Дитриху Вайзе так понравилось "Динамо", что он даже пожелал киевлянам выиграть турнир: "Их преимущество - в скоростной работе. Нам надо еще много работать, чтобы так выступать".

#CupWinnersCup Динамо Київ 2-1 Айнтрахт Франкфурт-на-Майні. Голи: Володимир Онищенко (2) ⚽️⚽️



Знову перемога киян. Вперед, до весняного тріумфу 1975! ????

Легендарна Команда Валерія Лобановського та Олега Базилевича.#FCDK1927 pic.twitter.com/0xy6tLwV9Z — dynamo_ontour (@DynamoOntour) November 5, 2024

***

На том все, зимний перерыв.

Не все гранды сюда добрались. Так, "Ливерпуль" вылетел от "Ференцвароша" - дома пропустил на 90-й минуте и сыграл 1:1, а в гостях напоролся на "автобус", который не пробил даже Киган (0:0).

Проиграл также и "Реал" - Нетцер и Брайтнер в Мадриде по разу забили "Црвене Звезде", но в Белграде Джайич переломил игру, перевел в серию пенальти, где "Сливочных" подвел Сантильяна.

Выбыла и "Бенфика" - ее разорвал в быстрых атаках футбольный филиал Phillips, готовившийся бросить вызов "Аяксу" и "Фейеноорду".

Ну, а "Динамо" повезло. Все знают, как наши не любят раннюю весну, и вот тут жребий подкинул Киеву слабейших - "Бурсаспор". Что дома, что на выезде турки даже не думали об атаках — лишь били мяч подальше и ждали свистка.

Bursaspor - Dinamo Kiev, Kupa Galipler Kupası çeyrek final ilk karşılaşması. (1975) pic.twitter.com/YW591qpESH — Spor Tarihi™ (@SporTarihi) July 16, 2019

Скучные, легкие победы, а после них киевляне еще и за сборную турок разгромили. Серьезно — 2 апреля 75-го сборная СССР вышла на Турцию с 11 игроками "Динамо" в старте

Потом писали, что это не понравилось чиновникам в Москве. Охотно верим.

Ну, зато в клубе никто не указывал Лобановскому, кого ставить, и на полуфинал с ПСВ вышли точно лучшие.

Вот где был действительно решающий акт драмы, а даже не в финале. ПСВ в том сезоне выиграл Эредивизи, тон его игре задавали вице-чемпионы мира Краай, ван Беверен, братья ван де Керхоффы, а еще монструозные шведы Нордквист и Экстрем. Уже не Лобановский, а Базилевич летал их смотреть, а когда вернулся — игрокам даже видео не показали, чтобы не травмировать морально.

Что делать?

Лобановский решил прессинговать высоко, как с турками, но очень быстро ПСВ стал разрывать на контратаках, и Мэтр приказал отойти за линию мяча.

О таких матчах говорят — на три результата. Все было так нервно, что когда Колотов забил с подачи Трошкина, всегда спокойный Лобановский прыгал, как ребенок.

Финальные 3:0 были не констатацией, а фартом, ведь ПСВ создал не меньше — только реализовать не получилось к нашему счастью.

Колотов мешал больше всех, выдал страшный объем работы, а после игры, вернувшись из душа, спросил: "Так они забили нам третий гол или нет?" Хохотали все.

"О работоспособности Колотова легенды ходили, но я знал одну деталь. Обычно футболисты какие-то крохи сил приберегают, а он за полтора часа отдавался весь, доводя себя до обморока", - объяснял Лобановский.

Уже через две недели "Динамо" съездило в Эйндховен, проиграло 1:2, но это не могло изменить главное — Киев в финале.

***

Украина праздновала, но остальной "Союз" - не очень.

Последний выезд в Ереван перед Базелем напоминал бойню — подкаты неслись, с трибун летело.

"Раздевалка после матча напоминала полевой госпиталь, врачи творили чудеса. Повреждения были у всех, а Блохину еще и швы накладывали", - вспоминал Базилевич.

Его и Лобановского защищала крыша над скамейкой запасных, но когда ВВЛ слишком сильно раскачался, то получил от толпы тоже, на что компаньон подметил: "Говорил тебе, что в Ереване надо качаться не взад-вперед, а влево-вправо".

До аэропорта "Динамо" сопровождала милиция с мигалками — иначе ехали бы весь день.

Впрочем, в Базеле на "Ференцварош" все равно вышли все — даже Блохин, которому за день до игры врачи разрешали только ходить.

Не играл лишь дисквалифицированный Веремеев, но на матч приехал, и это еще один анекдот. Лобановский очень хотел взять фотографа Шаинского, но руководство не дало, и тогда Иосиф отдал свою камеру Веремееву, который с накидкой "FOTO" просидел матч за воротами, но снимать... забыл.

Хорошо, что у игроков на поле с концентрацией было лучше.

Вообще тот "Ференцварош" был сильной командой — один Тибор Нилаши чего стоит. Но венгров заметно выбил из колеи прием ВВЛ.

Мунтян вспоминал: "Лобановский собрал нас в центре поля и сказал, чтобы мы на максимальной скорости разбежались в разные стороны, а потом вернулись обратно. Когда венгры увидели это упражнение, то стояли зеленые. Было видно, что испугались".

В итоге мадьяры ничего не показали, не создали моментов, зато пропустили дважды от Онищенко и раз от Блохина, пока Валерий Васильевич повторял: "Игра не завершена".

Онищенко не выдержал аж в конце: "Ну не забьют же они 4 гола за эти пару минут!"

И действительно, не забили.

А вот обзывали киевлян венгры все полтора часа — все за 1956 год, и хуже всего было Стефану Решко, который те маты понимал.

Более того, уже после свистка "Динамо" не дали пробежать круг почета с кубком в руках, поскольку с трибуны "Фради" в Блохина и компанию полетело все тяжелое и липкое — там сидели эмигранты, которые после советской интервенции бежали в Швейцарию.

***

По совести, их можно понять, у них украли дом.

Но "Динамо" уже ничего не могло испортить настроение. Здесь же, в Базеле, Кубок наполнили крымским шампанским, которое секретно приказал заранее купить Лобановский, а дальше были круги почета в самолете над Киевом, ужин с руководителями ЦК, награды.



Колотов и Блохин с Кубком кубков-1975. Фото: riamediabank.ru Колотов и Блохин с Кубком кубков-1975.

Касательно призовых, то от УЕФА это были 705 долларов — на них почти каждый купил в Швейцарии магнитофон. Уже на видеоплеер не хватило — он стоил около 2,000.

То поколение жило скромно, зато играло роскошно.

"Точная противоположность нынешнему", - скажет немолодой фанат в Киеве, и то же самое на непонятном остальной Европе языке повторит его сверстник в Будапеште. Что "Динамо", что "Ференцварош" давно не те; бренды, ковавшиеся в 70-е, понемногу уходят в небытие.

Вернутся ли еще когда-нибудь?

Нужны гении, как Лобановский, Блохин, Буряк, Колотов. Посредственные игроки добиваются посредственных результатов.

Повезло, что есть еще славная история, куда можно порой с удовольствием окунуться, чтобы немного от них отвлечься.