Тренер Ференцвароша: То, что Динамо находится в нижней части таблицы, не должно беспокоить нас

Главный тренер "Ференцвароша" Паскаль Янсен на пресс-конференции высказался о матче Лиги Европы против "Динамо".

"Киевское "Динамо" пока играло против сильных соперников, но могу заверить, что завтра все будет не иначе.

Мы также потерпели поражения в первых двух турах и выиграли игру со счетом в один мяч у "Ниццы".

Все команды из таблицы представляют серьезную игровую мощность, поэтому мы ожидаем сильное "Динамо" и будем бороться за три очка в каждом матче. Конечно, эти две команды схожи тем, что они доминируют в родной лиге, но они демонстрируют несколько иное лицо в Лиге Европы. То, что "Динамо" находится в нижней части таблицы, не должно беспокоить нас, мы должны выходить на поле с полной концентрацией", - сказал Янсен.